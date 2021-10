Olimpija se je v Tivoliju znesla nad Beljakom

Hokejisti HK SŽ Olimpija so v tekmi 11. kroga lige ICEHL v Tivoliju gostili Beljak in ga premagali s 6:0. To je bila najvišja zmaga zmajev v tej sezoni razširjenega avstrijskega prvenstva.

V prvi tretjini so domači zelo hitro postavili stvari na želeno mesto. Že v prvem pravem napadu so po 39 sekundah povedli, ko je Guillaume Leclerc podal izza gola, pred njim pa je bil na pravem mestu kapetan Žiga Pance. Tudi nadaljevanje je bilo ljubljansko, gostje so se v prvem delu prve tretjine večinoma le branili, povišanja vodstva pa kljub nekaj polpriložnostim ni bilo.

Nebogljenih Beljačanov po več minut niso spustili izpred njihovih vrat

Pozneje so tudi gostje nekako vzpostavili ravnotežje, a se je z nekaj obrambami izkazal Žan Us. Napade Beljaka pa so domači nato na najboljši način presekali z drugim zadetkom, ko je z nenadnim strelom vratarja Andreasa Bernharda presenetil Daniel Murphy.

Nadaljevanje je bilo v drugi tretjini še boljše. Ljubljančani so še bolj stopili na plin in nebogljenih Beljačanov po več minut sploh niso spustili izpred njihovih vrat. Padali pa so tudi zadetki. Za 3:0 je poskrbel Tadej Čimžar v zadnji sekundi "power playa", a še preden so gostje zadihali, jih je dotolkel še Nik Simšič, ki je v 28. minuti praktično iz mrtvega kot z leve strani plošček spravil za hrbet vratarja.

Ljubljančani so dosegli najvišjo zmago v tej sezoni lige ICEHL. Foto: HKO/Sportida

Niti dve številčni prednosti Beljaku nista pomagali, saj so se domači odlično branili, potem pa spet močno pritisnili in sad tega je bil še peti gol, ko je natančno meril Kristjan Čepon.

Pred tednom dni so zmaji proti Znojmu v zadnji tretjini že vodili s 5:1 in ob koncu reševali zmago. Tokrat podobne napake ni bilo. Ritem je ostal nespremenjen tudi v zadnjem delu, VSV se je moral večino časa braniti, za piko na i pa je pred navdušenimi navijači poskrbel Žan Jezovšek. Domači pa so v zadnjih minutah tudi skrbeli, da je Us tekmo končal brez prejetega gola.

"Prva tretjina ni bila najboljša, po njej smo sicer vodili in se v slačilnici dogovorili, da moramo popraviti majhne napake. To nam je uspelo. Zmagali smo s 6:0, kar ni lahko. Ponosen sem Na svoje soigralce," je po zanesljivi zmagi v pogovoru za Šport TV povedal Jezovšek.

Olimpija bo po večerni tekmi v nedeljo gostovala pri Dornbirnu, prihodnji torek pa v Gradcu.

Olimpija v nedeljo gostuje v Dornbirnu. Foto: HKO/Sportida

Kuraltovi pričakujejo Gregorčeve, v postavo se vrača Tičar

Na Madžarskem bo zvečer obračun dveh klubov s slovenskim pridihom, drugi Fehervar (Anže Kuralt) gosti Linz (Blaž Gregorc), Celovec, v postavo katerega se po bolezni vrača Rok Tičar, pričakuje Bolzano, Salzburg (Aljaž Predan) se bo doma pomeril z zadnjim Dunajem, Gradec (Ken Ograjenšek) pa odhaja na Slovaško.

Liga ICEHL, 11. krog HK SŽ Olimpija : VSV Beljak 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)

Pance 1., Murphy 17., Čimžar 22., Simšič 28., Čepon 38., Jezovšek 50. Fehervar AV19 (Anže Kuralt) - Steinbach Black Wings Linz (Blaž Gregorc)

iClinic Bratislava - Graz 99ers (Ken Ograjenšek, Adis Alagić)

EC KAC (Rok Tičar) - Bolzano

Red Bull Salzburg (Aljaž Predan) - Vienna Capitals

Pustertal - Innsbruck

Dornbirn - Orli Znojmo