Olimpija na avstrijsko Štajersko po podaljšanje zmagovitega niza

Ljubljanski novinec v ligi ICEHL krog pred prvo četrtino rednega dela tekmovanja trdno zaseda prvo mesto lestvice, na kateri mu je še najbližje madžarski Fehervar, ki za zmaji zaostaja štiri točke. Zeleno-beli tabor je na 12 odigranih tekmah vpisal devet zmag in tri poraze, dva od teh po podaljšku.

Po tem je dišalo tudi v nedeljo, ko je četa Mitje Šivica gostovala pri Dornbirnu, pred začetkom zadnje tretjine vodila s 3:1, nato pa dopustila dva hitra zadetka in izenačenje. Še minuto pred iztekom rednega dela je kazalo, da bo šla tekma v dodatni del, a je Jaka Sodja zadel za 4:3 in tretjo zaporedno zmago zmajev.

"Verjetno so si zaslužili več, kot so dobili, a ..." "Roko na srce, verjetno so si zaslužili več, kot so dobili na koncu. A tudi takšne tekme pridejo in tudi na takšnih je treba zmagati. Z veseljem smo vzeli tri točke," je po tesni nedeljski zmagi dejal Mitja Šivic. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Prvih 40 minut smo bili enakovredni nasprotniki, domačini so bili zelo dobri predvsem v igri ena na ena in težko smo si ustvarili priložnosti. Po dveh precej izenačenih tretjinah so bili nasprotniki v zadnji tretjini boljši. Mi smo šli na pete, ne na prste. Malo sta nas šokirala dva njihova hitra zadetka. Roko na srce, verjetno so si zaslužili več, kot so dobili na koncu. A tudi takšne tekme pridejo in tudi na takšnih je treba zmagati. Z veseljem smo vzeli tri točke," je po tesni zmagi na Predarlskem v klubski mikrofon dejal Šivic, ki bo svojo falango danes vodil na tretji tekmi v slabih petih dneh.

Olimpija bo gostovala na avstrijskem Štajerskem, kjer že lep čas domuje slovenski reprezentant Ken Ograjenšek. Gradcu, ki je zaradi poškodbe za več tednov ostal brez prvega vratarja Anthonyja Petersa, menjavo zanj so našli v Švedu Niklasu Lundströmu, ne gre po željah. Po 12 tekmah imajo na računu štiri zmage in osem porazov (na treh so dobili točko), kar zadostuje za skromno 12. mesto.

Olimpija se je z Gradcem, za katerega že več let igra Ken Ograjenšek, srečala že v 2. krogu in zmagala s 5:2. Foto: Guliverimage

"Čaka nas zahteven izziv, novinec je sezono začel odlično, dobro bomo pripravljeni nanj," pravi trener graških panterjev Jens Gustafsson, ki je na zadnjih dveh obračunih pozdravil dve zmagi svojih varovancev. Na kolena so po kazenskih strelih spravili tudi Salzburg. Moštvi sta se srečali že v 2. krogu, ko je v Tivoliju s 5:2 zmagala Olimpija.

Obračun se bo začel ob 17.30. Olimpija bo v petek nato gostila Linz.

Celovec po četrto zaporedno zmago na Slovaško

Zadnji Linz (Blaž Gregorc) bo gostil Dunaj, Salzburg (Aljaž Predan) bo gostoval pri Znojmu, Celovec (Rok Tičar) bo četrto zaporedno zmago lovil v Bratislavi, Fehervar (Anže Kuralt) pa se odpravlja v Beljak.

Liga ICEHL, 13. krog Torek, 26. oktober

17.30 Graz 99ers (Ken Ograjenšek) - HK SŽ Olimpija

Steinbach Black Wings Linz (Blaž Gregorc) - Vienna Capitals

Znojmo - Red Bull Salzburg (Aljaž Predan)

iClini Bratislava - EC KAC (Rok Tičar)

VSV Beljak - Fehervar AV19 (Anže Kuralt)

Val Pusteria - Bolzano

Innsbruck - Dornbirn