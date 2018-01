Dva Slovenca že v končnici, šov Medveščaka ob slovesu vratarja

Liga EBEL, od 12. do 14. januarja

Hokejisti Celovca, katerega član je branilec Mitja Robar, so s 3:0 premagali Fehervar Luke Vidmarja in Aleša Mušiča in si štiri kroge pred koncem prvega dela zagotovili končnico. Enak dosežek je z zmago s 4:1 nad Beljakom Mihe Verliča in Mihe Štebiha uspel Salzburgu Luke Gračnarja. Zadnji ni branil, medtem ko sta člana Beljaka podala za znižanje na 1:2. Robar in Gračnar sta tako prva Slovenca, ki sta si v tej sezoni zagotovila izločilne boje.