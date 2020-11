Koronavirus za nekaj dni ustavil Jana Muršaka

Najkakovostnejša švedska hokejska liga SHL je ena redkih, v kateri vse od septembrskega začetka sezone niso imeli večjih težav zaradi novega koronavirusa. Ta je v marsikaterih drugih evropskih ligah pogosto prestavljal tekme in dodobra spreminjal urnike, kar so na lastni koži občutili tudi slovenski klubi.



Do nekaj prestavitev v SHL pa je prišlo v zadnjih dneh, ko so več okužb z novim koronavirusom potrdili pri klubu Örebro, ki se je po posvetu z zdravstveno službo odločil začasno prekiniti vse aktivnosti. Pozitiven test na novi koronavirus so potrdili tudi pri vodilni Frölundi, pri kateri je po pisanju Švedov zbolel slovenski napadalec Jan Muršak.



"V nedeljo, ko smo imeli prost dan, je zbolel, tako da od takrat ni bil z ekipo. V tem tednu je prejel pozitiven test, a se že počuti precej bolje. Upamo in verjamemo, da se nam bo pridružil prihodnji teden," je za Rakapuckar.com po petkovem treningu povedal glavni trener Roger Rönnberg. Dodal je še, da v klubu iz te skandinavske dežele, v kateri so se covida-19 lotili na drugačen način kot velik del Evrope, nihče iz ekipe ne kaže simptomov.

Pred Muršakom, ki je imel blažje simptome, je pri Frölundi covid-19 v izolaciji prebolel kapetan Joel Lundqvist in se uspešno vrnil v tekmovalni pogon.

Štajerec je za svoje moštvo zadnjič igral v soboto, ko je ob visokem porazu proti Brynasu (1:7) dosegel edini zadetek, sicer pa je na 19 tekmah SHL vknjižil tri gole in osem asistenc.



