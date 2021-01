Kdo bo zadnji polfinalist?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo znan še zadnji polfinalist državnega prvenstva. To bo zmagovalec obračuna med HK Triglav Kranj in HD Hidria Jesenice. Vloga favorita pripada Kranjčanom. Zmagovalec se bo za finale pomeril s HDD Sij Acroni Jesenice. V drugem paru sta HK SŽ Olimpija in HK Slavija Junior, ki bosta zvečer odigrala prvo polfinalno tekmo.