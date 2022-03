Jerseničani začenjajo boj za finale

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice začenjajo lov za prvim finalom Alpske lige. Njihov tekmec v boju za finalno vstopnico je Ritten, s katerim so se železarji v tej sezoni srečali štirikrat in ga štirikrat premagali. V drugem polfinalu se bo Asiago pomeril z Lustenauom. Moštva igrajo na tri zmage. Jeseničanom se še nikoli ni uspelo uvrstiti v finale, štirikrat so obstali v alpskem polfinalu.

Jeseničani so redni del končali na prvem mestu, v drugem delu, t.i. master round zasedli drugo mesto in si sami izbrali četrtfinalnega nasprotnika. Odločili so se za Gardeno, proti kateri so povedli z 2:0 v zmagah, nato Italijanom dopustili, da so izenačili na 2:2 in izsilili odločilno peto tekmo. Ta je v četrtek po hudem boju pripadla železarjem, za katere je oba gola prispeval Erik Svetina.

Varovance Nika Zupančiča zdaj v polfinalu čaka ekipa Rittna, ki je v četrtfinalu proti Cortini zaostajal z 0:2 v zmagah, nato pa serijo obrnil in se prebil do polfinala.

V drugem paru se bosta merila favorizirani Asiago in Lustenau. Italijanski kolektiv se je iz četrtfinala prebil brez poraza proti Vipiteno, Lustenau pa je po petih tekmah izločil Zell am See.

Ekipe igrajo na tri zmage.