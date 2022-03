Za novinca v razširjenem avstrijskem prvenstvu HK SŽ Olimpija se je sezona v tem tekmovanju končala po hudem torkovem četrtfinalnem boju v Beljaku, kjer so gostitelji slavili s 4:1 in napredovali v polfinale. Kapetan Žiga Pance je po porazu dejal, da v slačilnici vlada veliko razočaranje, a da so lahko ponosni na sezono, v kateri so presegli marsikatero pričakovanje. "Glede na to, kaj so nam pripisovali, smo naredili veliko zgodbo, fantje so lahko ponosni," pa pravi trener Mitja Šivic. Njegovo ekipo zdaj čaka še sklepno dejanje sezone, finale državnega prvenstva proti HK Triglav Kranj.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na odločilni sedmi četrtfinalni tekmi v Beljaku v torek izgubili in tekmovanje, ki so se mu pridružili šele pred to sezono, končali v četrtfinalu.

"Bili smo blizu, na koncu poraz z 1:3, saj golov na prazen gol ne štejem. Ni dobro, če se v prvi tretjini znajdeš v zaostanku 0:2, smo pa bili v prvi tretjini enakovreden, če ne celo boljši nasprotnik. V drugi tretjini smo bili v igri pet na pet spet zelo enakovredni, a oni so imeli šest minut igralca več, mi pa, zanimivo, v zadnjih dveh tekmah in še malo nismo imeli niti enega power-playa, kar težko komentiram ... V tretji tretjini smo pritiskali, ob koncu smo jih stisnili brez vratarja, zaslužili bi si veliko več. Če bi v prvih 12,13 minutah dosegli enega, bi lahko upali na boljši rezultat. Na koncu se je izteklo v njihovo korist, njihovi najboljši so zabili, izkoristili so svoje priložnosti, mi pa svojih ne. Na žalost mora eden zmagati, eden pa izgubiti," je po porazu razmišljal glavni trener Olimpije Mitja Šivic.

"Glede na to, kaj so nam pripisovali, smo naredili lepo zgodbo. Fantje so lahko iskreno ponosni, imeti tako serijo proti Beljaku ... Na splošno gledano smo zmagovalci," je na opravljeno delo in rast ekipe ponosen trener Mitja Šivic. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Lahko gredo ponosni iz serije"

Ta je s svojimi varovanci v premierni sezoni spisal nepričakovano zgodbo v IceHL. Novinec je v tekmovanje vstopil kot avtsajder, kaj hitro dokazal, da lahko načrte pokvari tudi bogatim kolektivom. Kar nekaj tednov je preživel na prvem mestu rednega dela, ob koncu tega pa se mu je uspelo neposredno, brez dodatnih bojev, uvrstiti v četrtfinale. V tem si je Olimpijo za tekmeca izbral Beljak in jo strl šele po odločilni sedmi tekmi.

"Fantje gredo lahko ponosni iz te serije. Vrniti se po zaostanku z 1:3 ni mačji kašelj. Marsikje sem prebral, da bomo 'kanta' za nabijanje, pa smo v rednem delu prehiteli sedem, osem ekip. Glede na to, kaj so nam pripisovali, smo naredili lepo zgodbo. Fantje so lahko iskreno ponosni, imeti tako serijo proti Beljaku ... Na splošno gledano smo zmagovalci," je na opravljeno delo in rast ekipe ponosen Šivic.

Kapetan Žiga Pance je bil takoj po porazu razočaran, a ko pogleda širšo sliko, je lahko zadovoljen s sezono. Foto: Guliverimage

Razočaranje, a ...

Ponosen je lahko tudi kapetan zmajev Žiga Pance, ki je bil s soigralci v trenutkih po porazu razumljivo razočaran. "Obžalovanja ni, je pa v slačilnici čutiti ogromno razočaranja. Nekaj je, če te nasprotnik povozi v štirih, petih tekmah, ko moraš športno priznati poraz, povsem nekaj drugega pa, če izgubiš na sedmi tekmi. Mi smo bili vsako tekmo zraven, bili tudi boljši nasprotnik, a se ni izšlo," je po koncu tekmovalnega obdobja v IceHL dejal 33-letni napadalec in potegnil črto pod celotno mednarodno sezono.

"Vedeli smo, da imamo dobro ekipo, mlado, a željno dokazovanja, kar smo tudi dokazali. Kar nekaj časa smo bili prvi, nato imeli malo slabši december, začetek januarja, a se borili in nikoli obupali. Vemo, kakšen proračun imajo Avstrijci in kakšnega imamo mi. Presegli smo marsikatera pričakovanja. Tako igralci kot vodstvo si prizadevamo za napredek, rast iz sezone v sezono."

Olimpijo čaka še finale državnega prvenstva, v katerem ji nasproti ne bo stal večni tekmec z Jesenic - izločila ga je v polfinalu -, pač pa Triglav Kranj. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpijina sezona pa še ni povsem končana, pred zeleno-belim taborom je še finale državnega prvenstva, v katerem se bodo kot favoriti zoperstavili HK Triglav Kranj. Datum finala še ni znan.