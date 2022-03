Beljak na tekmi za biti ali ne biti ni dopustil preobrata Olimpije

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na odločilni sedmi četrtfinalni tekmi v Beljaku izgubili z 1:4, tako da se je sezona zanje v razširjenem avstrijskem prvenstvu končala. Ta je končana tudi za branilce naslova iz Celovca, ki so na odločilni tekmi z 2:3 izgubili na Dunaju. Polfinale se bo začel v četrtek, Salzburg se bo pomeril z Dunajem, Alba pa z Beljakom.

Ljubljansko moštvo se je pred tednom dni znašlo v zahtevnem položaju, po domačem porazu z Beljakom je v seriji na štiri zmage zaostajalo z 1:3, a nato z dvema zmagama serijo izenačilo in izsililo odločilno sedmo četrtfinalno srečanje. A Korošci popolnega preobrata v seriji niso dopustili. Zmagali so s 4:1 in napredovali v polfinale, medtem ko je sezone Olimpije v ICEHL konec.

Olimpija je na Koroškem začela bolj agresivno, skoraj po prvem buliju je zapretil kapetan Žiga Pance, a je bil domači vratar Tomi Karhunen na mestu. Že v 4. minuti pa veselje domačih navijačev, strel Travisa Oleksuka z modre je Žan Us odbil, do ploščka je prišel Anton Karlsson, ga spravil do starega znanca Olimpije Johna Hughesa, ta pa je s kota zadel.

Wade Murphy je v 9. minuti znižal na 2:1. Foto: VSV/Krammer V 8. minuti so se gostitelji znova veselili, na 2:0 je zvišal Scott Kosmachuk. Sodnika Trpimir Piragić in Milan Zrnič sta po ogledu videoposnetka gol priznala. A vodstvo s +2 ni trajalo dolgo, Nik Simšič in Wade Murphy sta zdrvela v protinapad, Simšič je prenesel igro z leve na desno, Murphy se je sam znašel pred Karhunenom in znižal. Zmaji so po znižanju vse bolj prevladovali, nevarno sta poskušala Bastien Maïa in Žan Jezovšek, a domači vratar do konca prve tretjine ni več klonil.

Če v prvi tretjini nobena ekipa ni imela številčne prednosti, so morali Olimpijini igralci v drugem delu kar trikrat na klop. Domači so pritiskali, ob izteku druge kazni se je po strelu Kosmachuka z izjemno obrambo izkazal Us. Mu pa v 39. minuti ni uspelo zaustaviti strela Ricka Schofielda, ta je slovenskega vratarja, pred katerim je bilo precej gneče, matiral s strelom z desne strani iz sredine krogov.

Beljak se veseli napredovanja v polfinale. Foto: Guliverimage

Gostje so morali v zadnji tretjini vse moči usmeriti v napad. Domači pa so se bolj posvetili obrambi (razmerje v strelih je bilo v tem delu 12-5 za goste). A kljub temu, da so bili več pred vratarjem Karhunenom, gostom terenske premoči ni uspelo spremeniti še v kakšen zadetek. Lepi priložnost sta imela Aleksandar Magovac in Blaž Tomaževič, tudi Žan Jezovšek, a Beljak je bil trden v obrambi in ni dovolil znižanja.

Tako je bila logična poteza trenerja Mitje Šivica, ki je svojega vratarja iz igre potegnil že tri minute in pol pred koncem tekme. A niti prednost 6-5 ni bila dovolj za vsaj en gol upanja, ki bi pomenil priključek. Domača obramba je ubranila vse napade, nato pa so domači 25 sekund pred koncem plošček spravili še v nebranjena vrata in tako tudi formalno potrdili zmago (4:1) in polfinale.

Konec tudi za Celovec

Vroče bo danes tudi na Dunaju. Branilci naslova iz Celovca so proti Dunaju prav tako zaostajali z 1:3 v zmagah, a jim je uspelo serijo izenačiti, tako da bo o potniku med zadnje štiri odločala večerna tekma v avstrijskem glavnem mestu.

Branilci naslova iz Celovca bodo odločilno tekmo igrali na Dunaju. Rok Tičar (na sredini) Korošcem še ne bo mogel pomagati. Bi jim pa lahko, če se uvrstijo v polfinale, pomagal v tem. Foto: Guliverimage

Celovec, dres katerega nosijo trije Slovenci Rok Tičar, Andrej Tavželj in Val Usnik, še naprej ne bo mogel računati na Tičarja, ki se je po poškodbi roke v ponedeljek vrnil na trening. Pri prvakih računajo, da bi se slovenski napadalec v tekmovalni ritem lahko vrnil na tretji polfinalni tekmi, a še prej se morajo v polfinale uvrstiti.