Zmaji na zahtevnem gostovanju pri Kuraltovih, bo zaigral tudi Nick Bonino?

Zmaji so po dveh zaporednih zmagah, doma proti Salzburgu (2:1 po kazenskih strelih) in v gosteh proti Dunaju (3:1), samozavestni in se tudi proti močnemu madžarskemu tekmecu nadejajo nadaljevanja zmagovitega niza. Pred zadnjima zmagama so imeli Ljubljančani pet tekem dolg črn niz, izgubili pa so tudi edini letošnji spopad s Fehervarjem. 29. oktobra v Hali Tivoli je madžarska ekipa slavila z 2:1.

Glavni trener Ljubljančanov Antti Karhula bo v ekipi pogrešal kapetana Žigo Pavlina, ki bo zaradi težje poškodbe rame manjkal več mesecev, kot tudi Žigo Panceta in Rudolfa Červenyja, ki pa se bosta predvidoma vrnila v nekaj tednih. A danes se utegne v dresu zmajev predstaviti 36-letni ameriški napadalec Nick Bonino, ki je zadnjih 15 let večinoma igral v ligi NHL, v Ljubljano pa je prispel prejšnji torek.

Z Boninom ali brez pa bo Fehervar za Olimpijo izjemno zahteven zalogaj, gre vendarle za trenutno drugo najmočnejšo zasedbo lige, ki ima s 16 zmagami in šestimi porazi le dve točki zaostanka za vodilnim Bolzanom, nazadnje pa se je s 7:1 znesla nad Innsbruckom. Na tej tekmi sta dva igralca dosegla hat-trick, kar se je zgodilo šele tretjič v zgodovini lige Ice oziroma EBEL, kot se je imenovala prej.

Po trikrat sta zadela Anže Kuralt in Trevor Cheek. Tudi 18. novembra lani sta dva hat-tricka k zmagi nad Asiagom (10:2) prispevala igralca Fehervarja, tedaj Joshua Atkinson in Timothy McGauley, prvi takšen podvig v ligi pa je uspel celovškemu KAC leta 2015, ko sta v mrežo Innsbrucka po tri strele pospravila Jean-Francois Jacques in Lukas Pither.

Vodilni Bolzano se bo danes spopadel z italijanskim rivalom Asiagom, Gradec Roka Tičarja gosti Pustertal, Linz Kena Ograjenška in Luke Mavra pa Vorarlberg.

