Olimpija po loteriji strla lanske krvnike, zmagoviti niz Kuraltovih se nadaljuje

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so na gostovanju pri klubu, ki jim je v lanski sezoni preprečil napredovanje v četrtfinale, Pustertalu zmagali po izvajanju kazenskih strelov (2:3). Ljubljančani so vknjižili osmo zmago in 21 točko, kar zadostuje za peto mesto. Za vodilnim Bolzanom zaostajajo šest točk. Olimpija bo znova na delu v nedeljo, ob 18. uri bo gostila Gradec. Fehervar AV19 Anžeta Kuralta je za peto zaporedno zmago z 1:0 premagal Celovec in se povzpel na drugo mesto.

Ljubljančani so po odličnem začetku sezone, ko so nanizali štiri zmage, pozneje v izmeničnem ritmu zmagovali in izgubljali. Prejšnjo tekmo so doma dobili po podaljšku proti Dunaju, danes pa so spet zmagali, a šele po kazenskih strelih.

Južnotirolci so imeli v prvi tretjini pobudo, goste pa je reševal vratar Lukaš Horak. Po drugi strani pa gostje spet niso blesteli v elementu, ki jih v tej sezoni precej muči - dvakrat so imeli igralca več, a niso znali premagali Andreasa Bernarda.

Foto: Foppa Iwan - HC Pustertal

Takoj na začetku drugega dela pa je Horak klonil, premagal ga je Brett Findlay. Ljubljančani so hitro odgovorili, štiri minute zatem je Olimpija, takoj ko se je Žiga Pavlin vrnil s klopi za kaznovane in podal Rudolfu Červenyju, že izenačila.

A je morala v tem delu še enkrat loviti zaostanek, domači so spet vodili v 30. minuti, a je Robert Sabolič v 37. natančno zadel pod prečko.

V zadnji tretjini golov ni bilo, bližje zmagi pa so bili domači, ki pa terenske premoči in več strelov (ob koncu tekme je bilo razmerje 34:18) niso znali izkoristiti oziroma je bil prevelika ovira Horak. V podaljšku so se vloge obrnile, priložnosti za dve točki so imeli gostje, a zadetka tudi po dodatnih petih minutah ni bilo. Pri kazenskih strelih pa je nato za zmago zeleno-belih zadel Marcel Mahkovec.

Foto: Foppa Iwan - HC Pustertal

Ljubljančani so na lestvici peti z 21 točkami, le eno manj od Gradca, ki bo v nedeljo njihov naslednji tekmec.

S tekmo proti štajerski zasedbi, ki bo v Tivoliju gostovala že drugič v manj kot 14 dneh (prvi dvoboj so zmaji dobili s 4:2), bodo pri Olimpiji začeli serijo štirih domačih tekem, saj bo nato v torek v Ljubljano prišel Fehervar, v petek ekipa iz Feldkircha, naslednjo soboto pa še Innsburck.

Kuraltovi s peto zaporedno zmago tik pod vrh, derbi Salzburgu Fehervar AV19 je vpisal peto zaporedno zmago. Foto: EC-KAC/Florian Pessentheiner

Derbi kroga med vodilnim Bolzanom in prvakom Salzburgom je z 2:3 pripadel rdečim bikom, ki so preprečili šesto zaporedno zmago južnotirolskega moštva.

Celovec (Jan Muršak – zaradi poškodbe ni igral, Luka Gomboc) je gostil Fehervar AV19 (Anže Kuralt), ki je prišel do pete zaporedne zmage. Za to je bil dovolj zadetek Janoša Harija, ki mu je podal tudi Kuralt, Rasmus Reijola je zaustavil vseh 25 strelov domačih. Fehervar je zdaj drugi, tri točke za Bolzanom, tretji je s štirimi točkami zaostanka Salzburg.

Linz (Ken Ograjenšek - zaradi bolezni ni igral, Luka Maver) je v Beljaku vodil s 4:2, a so domači izsilili podaljšek, v tem pa so do zmage prišli gostje. Slovenski napadalec Maver je k zmagi prispeval gol za vodstvo s 3:2.

Gradec (Rok Tičar) je pred nedeljskim prihodom v Tivoli doma izgubil z 1:4 z Asiagom, Pioneers Vorarlberg pa je s 5:1 odpravil Dunaj.

ICEHL, 25. oktober

Lestvica

