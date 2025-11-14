V živo: Še ena južnotirolska ovira za Olimpijo

Hokejisti HK Olimpija po sredinem porazu pri vodilnem Pustertalu igrajo na domačem terenu. Ob 19.15 gostijo trenutno četrti Bolzano, ki s tekmo manj za Ljubljančani zaostaja tri točke. Rezultat tekme lahko v živo spremljate na Sportalu.

ICEHL, 14. november

Olimpija se je po reprezentančnem premoru v sredo vrnila v tekmovalni ritem. Brez kar nekaj vidnih členov – med drugim so manjkali prvi vratar Lukaš Horak (osebni razlogi) Zach Boychuk, Nate Halbert, Evan Polei, Rok Kapel, Tian Hebar – so v sredo s 3:5 izgubili pri vodilnem Pustertalu. Vsi našteti manjkajo tudi danes.

Na uvodnem medsebojnem dvoboju so s 4:2 zmagali hokejisti Bolzana. Foto: HCB/Vanna Antonello Zdaj se merijo še z enim južnotirolskim moštvom, a doma. V Tivoli je prišel pretendent za visoka mesta Bolzano, ki je na zadnji tekmi prav tako izgubil (po kazenskih strelih proti Fehervarju).

Gre za spopad med ekipo, ki je dosegla največ golov (Olimpija s 83 goli), in tisto, ki jih je prejela najmanj (Bolzano 39 prejetih golov).

Ekipi sta se v tej sezoni enkrat že srečali, Bolzano je na domačem terenu zmagal s 4:2.

Marcel Mahkovec pred tekmo (video: HK Olimpija):

Olimpija bo po večerni tekmi znova na delu v nedeljo, ko bo ob 18. uri pričakala Celovec.

Celovčani pred prihodom v Ljubljano na koroškem derbiju

Vodilni Pustertal (Rok Tičar) gostuje v Linzu (Ken Ograjenšek, Luka Maver, Aljaž Predan), na Koroškem bo vroče, saj je na sporedu koroški derbi med Beljakom in Celovcem (Jan Muršak, Luka Gomboc – poškodba).

Celovčani gostujejo v Beljaku. Foto: Filip Barbalić

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) gosti Ferencvaros, prvaki iz Salzburga pa gostujejo pri Gradcu, ki ga bo po novem vodil Kanadčan Dan Lacroix.

Lestvica:

