ICEHL, 14. november
Olimpijo po porazu na Južnem Tirolskem čaka še ena južnotirolska ovira #video
Hokejisti HK Olimpija bodo po sredinem porazu pri vodilnem Pustertalu tokrat igrali na domačem terenu. Ob 19.15 bodo gostili trenutno četrti Bolzano, ki s tekmo manj za Ljubljančani zaostaja tri točke.
Olimpija se je po reprezentančnem premoru v sredo vrnila v tekmovalni ritem. Brez kar nekaj vidnih členov – med drugim so manjkali prvi vratar Lukaš Horak, Zach Boychuk, Nate Halbert, Evan Polei, Rok Kapel, Tian Hebar – so s 3:5 izgubili pri vodilnem Pustertalu.
Na uvodnem medsebojnem dvoboju so s 4:2 zmagali hokejisti Bolzana. Tokrat se bodo pomerili še z enim južnotirolskim moštvom, a doma. V Tivoli prihaja pretendent za visoka mesta Bolzano, ki je na zadnji tekmi prav tako izgubil (po kazenskih strelih proti Fehervarju).
Gre za spopad med najboljšim napadom v ligi (Olimpija s 83 goli) in eno najboljših obramb (Bolzano je prejel le 39 prejetih golov).
Marcel Mahkovec pred tekmo (video: HK Olimpija):
Olimpija bo po večerni tekmi znova na delu v nedeljo, ko bo ob 18. uri pričakala Celovec.
Celovčani pred prihodom v Ljubljano na koroškem derbiju
Vodilni Pustertal (Rok Tičar) gostuje v Linzu (Ken Ograjenšek, Luka Maver, Aljaž Predan), na Koroškem bo vroče, saj je na sporedu koroški derbi med Beljakom in Celovcem (Jan Muršak, Luka Gomboc – poškodba).
Celovčani gostujejo v Beljaku.
Fehervar AV19 (Anže Kuralt) gosti Ferencvaros, prvaki iz Salzburga pa gostujejo pri Gradcu, ki ga bo po novem vodil Kanadčan Dan Lacroix.
ICEHL, 14. november
Lestvica:
