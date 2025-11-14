Olimpijo po porazu na Južnem Tirolskem čaka še ena južnotirolska ovira #video

Hokejisti HK Olimpija bodo po sredinem porazu pri vodilnem Pustertalu tokrat igrali na domačem terenu. Ob 19.15 bodo gostili trenutno četrti Bolzano, ki s tekmo manj za Ljubljančani zaostaja tri točke.

Olimpija se je po reprezentančnem premoru v sredo vrnila v tekmovalni ritem. Brez kar nekaj vidnih členov – med drugim so manjkali prvi vratar Lukaš Horak, Zach Boychuk, Nate Halbert, Evan Polei, Rok Kapel, Tian Hebar – so s 3:5 izgubili pri vodilnem Pustertalu.

Na uvodnem medsebojnem dvoboju so s 4:2 zmagali hokejisti Bolzana. Foto: HCB/Vanna Antonello Tokrat se bodo pomerili še z enim južnotirolskim moštvom, a doma. V Tivoli prihaja pretendent za visoka mesta Bolzano, ki je na zadnji tekmi prav tako izgubil (po kazenskih strelih proti Fehervarju).

Gre za spopad med najboljšim napadom v ligi (Olimpija s 83 goli) in eno najboljših obramb (Bolzano je prejel le 39 prejetih golov).

Ekipi sta se v tej sezoni enkrat že srečali, Bolzano je na domačem terenu zmagal s 4:2.

Marcel Mahkovec pred tekmo (video: HK Olimpija):

Olimpija bo po večerni tekmi znova na delu v nedeljo, ko bo ob 18. uri pričakala Celovec.

Celovčani pred prihodom v Ljubljano na koroškem derbiju

Vodilni Pustertal (Rok Tičar) gostuje v Linzu (Ken Ograjenšek, Luka Maver, Aljaž Predan), na Koroškem bo vroče, saj je na sporedu koroški derbi med Beljakom in Celovcem (Jan Muršak, Luka Gomboc – poškodba).

Celovčani gostujejo v Beljaku. Foto: Filip Barbalić

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) gosti Ferencvaros, prvaki iz Salzburga pa gostujejo pri Gradcu, ki ga bo po novem vodil Kanadčan Dan Lacroix.

ICEHL, 14. november

Lestvica:

