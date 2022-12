Kazni in poškodbe Muršakovih pred začetkom bitke za polfinale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S tremi tekmami se začenja četrtfinale hokejske lige prvakov, v kateri v boju za lovoriko ostaja en Slovenec. Frölunda slovenskega napadalca Jana Muršaka, ki je zadnji prvenstveni tekmi zaradi kazni spremljal kot gledalec, se bo za polfinale borila z razpoloženim tekmecem iz domače lige Skellefteå. Muršakova ekipa se je v zadnjih dneh ubadala z več kaznimi in poškodbami.

Štirje švedski (Skellefteå, Frölunda, Rögle, Luleå), dva finska (Jukurit, Tappara), en Švicarski (Zug) in en češki klub (Mountfield HK) ostajajo v igri za lovoriko hokejske lige prvakov.

Zadnji zmagovalec tekmovanja je Rögle, eden najbolj trofejnih, odkar poteka v tej obliki, pa Frölunda. Prav za zadnjega, štirikratnega zmagovalca lige prvakov, igra Jan Muršak, ki je edini slovenski hokejist v četrtfinalu.

Njegovo moštvo se bo za polfinale udarilo s švedskim tekmecem v ligi SHL Skellefteå. Štajerec je zadnji tekmi v SHL zaradi kazni spremljal kot gledalec. Ni edini član Frölunde, ki si je prislužil kazen, tudi branilec Andreas Borgman mora tekme spremljati kot gledalec. Pod vprašajem sta še nastopa branilcev Andersa Grönlunda in Pontusa Johanssona, kot tudi zvezdniškega napadalca Ryana Lascha – vso trije so zaradi poškodb izpustili zadnjo tekmo SHL.

Gre za obračun trenutno drugega (Skellefteå) in četrtega (Frölunda) moštva SHL. Skellefteå je v naletu, izgubila ni že vse od 25. oktobra, nanizala je 12 zmag v vseh tekmovanjih. Muršakovi so v zadnjem mesecu izgubili le dvakrat, enkrat prav proti večernim tekmecem, ki so ga v začetku domače sezone že premagali.

Branilec lovorike Rögle se bo v ponovitvi lanskega finala pomeril s Tapparo. Foto: Guliverimage

Ponovitev lanskega finala

Branilec lovorike Rögle se bo v ponovitvi lanskega finala pomeril s Tapparo, tudi v tretjem paru se bo odvil švedsko-finski obračun (Luleå - Jukurit), v četrtek pa bosta palice prekrižala Mountfield HK in Zug, ki je bil tako v skupinskem delu, ko je igral v isti skupini kot Olimpija, kot v osmini finala zelo prepričljiv.

Povratne tekme bodo prihodnji teden.

Polfinale se bo začel 10. januarja, prvak pa bo znan 18. februarja.