"Lahko bi se razpletlo tudi drugače"

Ljubljanski hokejisti so po klavrnem obdobju, ko so v natanko mesecu dni (med 23. oktobrom in 23. novembrom) na desetih tekmah ICEHL zgolj dvakrat zmagali in vknjižili pičlih šest točk, zadnje dni lahko bolj vedrega obraza.

Ne le, da so na štirih obračunih zbrali več točk kot prej v vsem mesecu, temveč so precej bolj spodbudne tudi predstave na ledu. Potem ko so po izvajanju kazenskih strelov klonili pri Linzu, so premagali vroči Beljak in neposrednega tekmeca v boju za deseterico Pustertal, v nedeljo pa po izenačenem srečanju izgubili pri oslabljenih Celovčanih.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Mislim, da je bila zelo izenačena tekma, ki bi se lahko razpletla tudi v našo korist. Oni so bili zelo dobri v obrambi, niso nam dajali lahkih priložnosti, morali smo si jih priboriti. In smo si jih, kar veliko priložnosti za gol smo imeli, a nismo zadeli. Mora pa na takšnih tekmah, ko odloča en gol, klikniti tudi naša igra z igralcem več," je po porazu z 1:3, Korošci so zadnji zadetek dosegli v nebranjen gol, v izjavi za ICEHL dejal trener Ljubljančanov Mitja Šivic.

Njegovi varovanci, v postavo se je po dveh mesecih in pol odsotnosti vrnil rekonvalescent Marc-Olivier Vallerand, so se v zaostanku znašli v 7. minuti, ko so gostitelji izkoristili igralca več. Še pred prvim odmorom je Carl Neill izenačil, rezultat 1:1 je vztrajal do 46. minute, ko so domači drugič premagali Žana Usa. Olimpija je iskala izenačenje, poskušala tudi brez vratarja, a se razpoloženi domači čuvaj mreže Sebastian Dahm ni pustil več premagati, zbral je 31 obramb.

Olimpija bo nove točke ICEHL iskala v petek, ko v Tivoli prihaja Linz. Foto: Guliverimage

"Borili so se, se držali sistema, a ni šlo v gol"

"Po drugi tretjini sem bil vesel, da smo, kjer smo, čeprav bi lahko vodili. Nismo naredili veliko napak v obrambi, smo pa za eno plačali ceno. O svoji ekipi ne morem reči nič slabega, fantje so se borili, garali, držali so se sistema, a žal nam je uspelo zadeti le enkrat," je še dodal Šivic.

Že po petkovi zmagi je dejal, da gredo v pravo smer, in poudaril, da mu ni bilo pretežko, ko so se ujeli v primež porazov, a da mu niti zdaj ni lahko, ko igrajo tako disciplinirano, kot v tej sezoni še niso, zato je za njimi nekaj dobrih izidov.

V petek prihaja Linz

Njegova zasedba je še vedno na desetem mestu ICEHL, točko za devetim Gradcem in pet pred najbližjim zasledovalcem Pustertalom. Naslednjo tekmo bo odigrala v petek (19.15), ko se bo na domačem ledu Linzu poskušala oddolžiti za poraz po kazenskih strelih izpred desetih dni.