Zgolj en dosežen gol je bil premalo za tretjo zaporedno zmago Olimpije

Hokejisti Olimpije so po dveh zmagah tretjo zaporedno lovili na Koroškem, a jim to ni uspelo. Izgubili so z 1:3. Foto: EC-KAC/Kuess

Hokejisti HK SŽ Olimpija so se pri Celovcu borili za tretjo zaporedno zmago v ICEHL, s katero bi izenačili svoj najdaljši zmagoviti niz v tej sezoni razširjenega avstrijskega prvenstva, a niso bili uspešni. Na Koroškem so izgubili z 1:3, razpoloženega domačega vratarja Sebastiana Dahma − zaustavil je 31 strelov − je uspel premagati le Carl Neill.

Ljubljanski hokejisti so v petek po zmagi nad Pustertalom prvič po šestih tednih dosegli dve zaporedni zmagi. Danes so imeli priložnost niz podaljšati na tri, a po težki in izenačeni borbi morali priznati premoč celovški zasedbi.

Ljubljančani so nakazali, da se kriza, ki jih je pestila oktobra in novembra, počasi končuje. Tudi danes so imeli možnost, da bi v Celovcu iztržili kaj več. A tokrat je bil velika ovira tudi domači vratar Sebastian Dahm, ki je klonil le enkrat, zbral pa 30 obramb.

Gostje so svoj edini zadetek dosegli že v prvem delu. Povedli so sicer domači, ko so izkoristili "power play", a so v nadaljevanju prve tretjine bolj pritiskali zeleno-beli. Priložnosti so si pripravili Žiga Pance, Žiga Mehle in Chris Dodero, izenačil pa je v 16. minuti Carl Neill.

Carl Neill je v 17. minuti zadel za izenačenje, a je bil to na koncu edini Olimpijin zadetek na tekmi. Foto: EC-KAC/Kuess

V drugi tretjini so imeli več od igre gostje, a so bili neučinkoviti. Ne Jaka Sodja ne Nik Simšič in tudi ne Pance niso uspeli premagati Dahma, ki je v tem delu igre držal svoje soigralce v igri.

Celovčani so nato v zadnji tretjini povedli, potem ko so presekali ljubljanske poskuse za drugi zadetek. Gol sicer ni spremenil razmerij moči, še vedno so gostje bolj pritiskali na vrata Dahma kot KAC na vrata Žana Usa, toda učinka gostov kljub nekaj lepim priložnostim ni bilo.

Foto: EC-KAC/Kuess

V zadnjem poskusu slovenske ekipe brez vratarja v zadnjih dveh minutah pa so nato Celovčani prišli še do tretjega zadetka, ko so sekundo pred koncem plošček poslali v prazen gol, sodniki pa so ga po ogledu posnetka potrdili.

Ljubljančani so po porazu ostali na desetem mestu lestvice, naslednjo tekmo bodo igrali v petek, ko bodo v dvorani Tivoli gostili Linz.

Salzburgu derbi, Kuralt dvakrat v polno

V derbiju kroga sta se na Solnograškem pomerila prvak Salzburg in Bolzano, s 3:1 so slavili domačini, ki za Italijani zaostajajo le še dve točki.

Na Koroškem je Beljak nadaljeval zmagovito, Dunaj je sicer povedel z 2:0, a nato so gostitelji priredili preobrat in slavili s 5:2. Robert Sabolič je k zmagi prispeval dve podaji, Blaž Tomaževič eno.

Anže Kuralt je k zmagi nad Asiagom prispeval dva gola. Foto: Grega Valančič/Sportida

Uspešen je bil tudi Fehervar Anžeta Kuralta. Novinca Asiago je premagal s 3:0, dva gola je prispeval slovenski napadalec. Madžari so peti, le štiri točke za drugim Bolzanom.

ICEHL, 25. krog Nedelja, 4. december

KAC Celovec : HK Olimpija 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

1:0 Fraser (Hochegger, Gomboc, 7., PP1), 1:1 Neill (Crnovič, Sodja, 17.), 2:1 Hochegger (van Ee Finn, Kraus, 46.), 3:1 Hundertpfund (60., EN)

(Roka Tičarja in Vala Usnika ni bilo v kadru Celovca).



VSV Beljak : Vienna Capitals 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)

(Robert Sabolič/Beljak je podal za znižanje na 1:2 in izenačenje na 2:2, na gol tekmeca je streljal štirikrat; Blaž Tomaževič/Beljak je podal za vodstvo s 4:2, na gol tekmeca je sprožil dva strela.)



Red Bull Salzburg : Bolzano 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

(Aljaž Predan je bil v kadru Salzburga.)



Fehervar AV19 : Asiago 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

(Anže Kuralt/Fehervar je zadel za 2:0 in za 3:0.) Sobota, 3. december

Graz 99ers : Pioneers Vorarlberg 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)

(Ken Ograjenšek/Graz je dvakrat streljal na gol tekmeca; Luka Maver/Vorarlberg je podal za vodstvo s 3:0 in sprožil en strel na gol Gradca.)