Prvič po oktobru Olimpija zmagala dvakrat zapored

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 24. kroga lige ICEHL premagali Pustertal s 5:2 in se tako italijanski ekipi vsaj malo oddolžili še za dva poraza v tej sezoni. Ljubljančanom so zadali celo najvišji poraz v sezoni ICEHL (0:7). V ekipo Olimpije se je po dveh mesecih in pol prisilnega počitka vrnil rekonvalescent Marc Olivier Vallerand.

Foto: Grega Valančič/Sportida Ljubljanski hokejisti so, potem ko so se za dlje časa znašli v igralski in rezultatski krizi, v zadnjih tekmah nakazali dvig krivulje. V prejšnjem krogu so premagali Beljačane, zdaj pa so le izkoristili priložnost, da bi dosegli dve zmagi zaporedoma, kar jim ni uspelo že od druge polovice oktobra. Za dodaten motiv pred tekmo je bil dovolj spomin na prejšnji medsebojni obračun v Tivoliju pred petimi tedni. Takrat je južnotirolska ekipa dodobra kaznovala zelo slab večer domačih in jim s 7:0 zadala najhujši poraz v sezoni.

Začetek proti moštvu, ki je bilo na lestvici mesto za zeleno-belimi in je pred dnevi opravilo tudi trenersko menjavo, po novem je zdaj glavni trener Finec Tomek Valtonen, je bil odličen. Mladi Miha Beričič je namreč izkoristil že prvo akcijo domačih in po 38 sekundah povedel Olimpijo v vodstvo.

Olimpija : Pustertal (foto: Grega Valančič/Sportida):

Kljub pritisku in še nekaj priložnostim v tem delu zadetkov ni bilo več, so pa gostitelji ohranili terensko premoč tudi v nadaljevanju. V drugi tretjini so na polovici tekme izkoristili tudi "power play", element igre, ki jim v tej sezoni ne steče, tokrat pa je bil na pravem mestu Rok Kapel in premagal Joshuo Sholla. A le minuto pozneje so ob ljubljanski kazni tudi gostje premagali Žana Usa in se spet vrnili v tekmo.

Foto: Grega Valančič/Sportida Vendar jim domači niso dovolili preobrata. Začetek zadnje tretjine je bil podobno učinkovit kot v prvi, Kapel je svoj drugi gol na tekmi dosegel po le 25 sekundah igre. Da jih tokrat zanima le zmaga, pa so nato potrdili še v 48. minuti, ko je Joseph Garreffa izkoristil še drugo številčno prednost. Pred koncem, ko so gostje potegnili vratarja iz gola, pa je piko na i postavil še Jaka Sodja.

Liga ICEHL, 24. krog Petek, 2. december

HK SŽ Olimpija : Pustertal 5:2

Beričič 1., Kapel 32., 41., Garreffa 47., Sodja 60.; Plastino 33., Andergassen 52.



Fehervar AV19 : Pioneers Vorarlberg 3:0

Anže Kuralt (Fehervar) je zadel za 1:0 in 3:0.



Black Wings Linz : Moser Medical Graz99ers 2:5

Ken Ograjenšek (Graz) je zadel za 1:0 in podal za gol za 4:1.



Innsbruck : Red Bull Salzburg 2:5



VSV Beljak : KAC Celovec 5:4** - po izvajanju kazenskih strelov Robert Sabolič (VSV) je podal za vodstvo s 3:1



Vienna Capitals - Asiago* - prestavljeno