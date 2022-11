Olimpijino maščevanje uspelo

Hokejisti HK SŽ Olimpija so še drugič v nekaj dneh gostili Beljak in se mu maščevali. Potem ko so v sredo v Tivoliju s koroškim moštvom izgubili z 2:5, so tokrat na domačem ledu zmagali s 4:2.

Hokejisti ljubljanske ekipe so že nekaj tednov v krizi, v zadnjem obdobju so do danes dobili le dve tekmi od sedmih. V drugem obračunu z Beljačani v tem tednu so vendarle krivuljo obrnili navzgor in se na koncu veselili trdo prigarane zmage.

Beljak je v Tivoliju na vnaprej odigrani tekmi gostoval že pred štirimi dnevi in takrat zmagal s 5:2. Vmes so Ljubljančani po kazenskih strelih izgubili v gosteh z Linzem, danes pa vendarle spet zmagali. Vselej so bili korak pred tekmeci, a so jih ti večji del dvoboja lovili. V prvi tretjini je tako za ljubljansko vodstvo že v šesti minuti poskrbel Gregor Koblar, a na odmor sta ekipi odšli z izenačenim izidom.

Gregor Koblar je zadel za 1:0. Foto: Domen Jančič/HK SŽ Olimpija Druga tretjina je bila zeleno-bela. Spet so domači poskrbeli za vodstvo, ko je Nik Simšič spretno ugnal gostujočega vratarja Alexandra Schmidta. A še enkrat domačim ni uspelo zadržati minimalnega vodstva, a ko je kazalo, da bosta tudi po dveh tretjinah ekipi izenačeni, je po protinapadu domači kapetan Žiga Pance pol minute pred drugim odmorom poskrbel za novo vodstvo.

Zadnja tretjina je bila nervozna. Domači so branili minimalno vodstvo, gostje pa iskali novo izenačenje. A vratar Žan Us ni klonil, Ljubljančani so imeli tudi priložnost za gol ob številčni prednosti, a niso bili uspešni. Drugi "power play" na tekmi so imeli na voljo ob koncu, tako da Beljačani dolgo niso mogli potegniti vratarja iz gola. Domači so sicer v zadnji minuti odigrali precej živčno in z napakami, so se pa ubranili in tri sekunde pred koncem je Pance s strelom na prazna vrata potrdil zmago in že zelo nujne tri točke.

Žan Us je bil izbran za igralca tekme. Foto: Grega Valančič/Sportida

Naslednja tekma bo v petek, ko bo v dvorano Tivoli prišel Pustertal, takrat bodo imeli zeleno-beli prvič po več kot mesecu dni priložnost, da povežejo dve zmagi.

"Končno. Imeli smo rezultatsko krizo, ni nam šlo, a smo delali naprej in razmišljali pozitivno. Že pred dvema dnevoma se nam je izmuznila še kakšna točka, danes smo zasluženo dobili tri. Zagotovo je to dobro za samozavest. Vsak fant je bo imel na naslednji tekmi več. V obrambi smo danes dobro stali, borili smo se od prvega od zadnjega in bili vsi skupaj nagrajeni," je po srečanju v izjavi za Šport TV povedal igralec tekme Olimpije Žan Us.

Anže Kuralt in soigralci so z 0:1 izgubili z Bolzanom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bolzano končal zmagoviti niz Kuraltovih in se vrnil na vrh

Anže Kuralt je s soigralci Fehervarja doma proti Bolzanu napadal peto zaporedno zmago, a mu to ni uspelo. Italijani so z nogometnih 1:0 končali zmagoviti niz podprvaka in se vrnili na prvo mesto.

Prvak Salzburg je gostil Linz, ki je zanesljivo zmagal (6:2). Gradec napadalca Kena Ograjenška je doma prišel do velike zmage, po podaljšku je na kolena spravil Dunaj. Celovec se je tretjemu zaporednemu porazu izognil proti novincu Asiagu, čigar odpor je strl s 3:2.

Liga ICEHL, 23. krog Nedelja, 27. november

HK SŽ Olimpija : VSV Beljak 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

1:0 Koblar (6.), 1:1 Rauchenwald (Luciani, Lindner, 15.), 2:1 Simšič (Dodero, 27.), 2:2 Richter (Rauchenwald, Grafenthin, 35.), 3:2 Pance (40.), 4:2 (Kalan, 60., PP1, EN)



Red Bull Salzburg : Black Wings Linz 2:6 (2:2, 0:1, 0:3)

(Aljaž Predan/Salzburg je igral.)



EC KAC : Asiago 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

(Rok Tičar/KAC je enkrat streljal na gol tekmeca, Luka Gomboc/KAC je podal za 1:0 in dvakrat streljal na gol Asiaga, Val Usnik/KAC je bil drugi vratar in ni dobil priložnosti za branjenje.)



Graz 99ers : Vienna Capitals 4:3* (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) - po podaljšku

(Ken Ograjenšek/Graz je dvakrat streljal na gol Dunaja.)



Fehervar AV19 : Bolzano 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

(Anže Kuralt/Fehervar si je prislužil dve mali kazni.) Sobota, 26. november

Pustertal : Pioneers Vorarlberg 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

(Luke Mavra/Pioneers Vorarlberg ni bilo v postavi.)