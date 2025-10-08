Törökovi bi zmagovito serijo v ligi prvakov nadaljevali na Češkem

Na sporedu so pete tekme ligaškega dela hokejske lige prvakov, po katerem bo 16 moštev napredovalo v izločilne boje, za osmerico pa bo tekmovanja konec. V ligi prvakov to sezono še neporaženi finski Ilves (Matic Török) gostuje pri Kometa Brno (Gašper Krošelj), ki je trenutno sedmi. Grenoble (Matija Pintarič) pričakuje Lozano, Celovec (Jan Muršak – poškodba, Luka Gomboc) pa poljski Tychy. Oba kluba se še borita za napredovanje.

V torek je Fischtown Pinguins Jana Urbasa, Mihe Verliča in Žige Jegliča doma v Bremerhavnu z 2:0 premagal aktualnega švedskega prvaka Luleå, pri drugem golu pa sta sodelovala dva Slovenca, Urbas z zadetkom in Jeglič s podajo. Nemška ekipa je na 15. mestu lestvice.

Jan Urbas je zadel ob zmagi Bremerhavna. Foto: Guliverimage

Nik Christian Petrovič je za Zug odigral še tretjo tekmo v tej sezoni lige prvakov, njegovo moštvo pa je z 0:1 izgubilo na Finskem pri ekipi Lukko. Švicarji so zdrsnili na deveto mesto.

Hokejska liga prvakov, tretje tekme:

Torek, 7. oktober

Sreda, 8. oktober

Lestvica

