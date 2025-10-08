Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sreda,
8. 10. 2025,
10.09

Osveženo pred

12 minut

Sreda, 8. 10. 2025, 10.09

12 minut

Hokejska liga prvakov, 7. oktober

Törökovi bi zmagovito serijo v ligi prvakov nadaljevali na Češkem

Avtor:
Pe. M.

Matic Török, Ilves | Ilves Matica Töröka gostuje na Češkem. | Foto Guliverimage

Ilves Matica Töröka gostuje na Češkem.

Foto: Guliverimage

Na sporedu so pete tekme ligaškega dela hokejske lige prvakov, po katerem bo 16 moštev napredovalo v izločilne boje, za osmerico pa bo tekmovanja konec. V ligi prvakov to sezono še neporaženi finski Ilves (Matic Török) gostuje pri Kometa Brno (Gašper Krošelj), ki je trenutno sedmi. Grenoble (Matija Pintarič) pričakuje Lozano, Celovec (Jan Muršak – poškodba, Luka Gomboc) pa poljski Tychy. Oba kluba se še borita za napredovanje.

Jan
Sportal Slovenec po kapetansko navdušil v Nemčiji

V torek je Fischtown Pinguins Jana Urbasa, Mihe Verliča in Žige Jegliča doma v Bremerhavnu z 2:0 premagal aktualnega švedskega prvaka Luleå, pri drugem golu pa sta sodelovala dva Slovenca, Urbas z zadetkom in Jeglič s podajo. Nemška ekipa je na 15. mestu lestvice.

Jan Urbas je zadel ob zmagi Bremerhavna. | Foto: Guliverimage Jan Urbas je zadel ob zmagi Bremerhavna. Foto: Guliverimage

Nik Christian Petrovič je za Zug odigral še tretjo tekmo v tej sezoni lige prvakov, njegovo moštvo pa je z 0:1 izgubilo na Finskem pri ekipi Lukko. Švicarji so zdrsnili na deveto mesto.

Hokejska liga prvakov, tretje tekme:

Torek, 7. oktober

Sreda, 8. oktober

Lestvica

