Kuraltovi se poslavljajo proti lanskim zmagovalcem, slovenski trio na Švedskem

V hokejski ligi prvakov so na sporedu zadnje tekme predtekmovanja, po katerem se bo 16 moštev prebilo v osmino finala, za preostalo osmerico pa bo sezone v tem tekmovanju konec. Med temi je tudi Fehervar AV19 Anžeta Kuralta, ki bo za konec gostil branilca lovorike Geneve Servette. Nemški podprvak Fischtown Pinguins Jana Urbasa, Žige Jegliča in Mihe Verliča gostuje pri aktualnemu švedskem prvaku Skelleftea AIK. V sredo sledi pomemben dan za Nika Zupančiča in njegovo Unio Oswiecim, ki bo novo presenečenje in z njim napredovanje iskala pri češkem prvaku Trincu, Celovec pa bo takrat gostil Zurich.