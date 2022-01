Muršak s soigralci začenja boj za veliki finale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le še štirje kolektivi so ostali v igri za lovoriko hokejske lige prvakov. Švedski ekipi Frölunda, član katere je Jan Muršak, in Rögle, finska Tappara in nemška Red Bull München. Muršakovi bodo bitko za finale začeli na terenu tekmeca iz švedske elitne lige SHL Rögle, ki jim v zadnjem času ne leži.

Štirikratni zmagovalki lige prvakov v zadnjih petih izvedbah Frölundi bo po četrtfinalni "švedski" bitki z Leksandsom, ki ga je izločila z rezultatom 8:5, tudi v polfinalu nasproti stal kolektiv iz najmočnejše domače lige. Jan Muršak in soigralci se bodo za finalno vstopnico pomerili s trenutno vodilno ekipo SHL Rögle. Ta je v četrtfinalu lige prvakov izločila praško Sparto.

Muršakovim v domačem tekmovanju v zadnjem času ni šlo po načrtih, na zadnjih sedmih obračunih so petkrat izgubili (trikrat so ob porazu dobili točko) in se poslovili od prvega mesta. Za Röglejem s tekmo manj zaostajajo štiri točke.

Frölundina zadnja tekma ima že dolgo brado, zadnjič so igrali pred tremi tedni, prav v sklopu lige prvakov. Pozneje bi morali sodelovati na Spenglerjevem pokalu, a so ga zaradi covid-19 tik pred zdajci, ko so bili Švedi še doma, odpovedali. Rögle na drugi strani je bil v tem času v tekmovalnem ritmu. Ekipi sta se v tej sezoni srečali dvakrat, obakrat je z zadetkom razlike zmagal Rögle, ki je dobil tudi pripravljalno tekmo (po podaljšku). Kluba sta se udarila tudi v lanskem četrtfinalu SHL, ko je s 4:0 v zmagah napredoval Rögle.

Rdeči biki pričakujejo Fince

V drugem polfinalu se bosta pomerila nemški Red Bull München in finski Tappara. Finski kolektiv si je polfinale lige prvakov priigral prvič, nemški drugič. Člani Tappare so v četrtfinalu izločili Rouen slovenskega vratarja Matije Pintariča, rdeči biki iz Münchna pa so po hudem boju strli finski Lukko.

Povratni tekmi bosta na sporedu 11. januarja.