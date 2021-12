Muršakovi v polfinalu, Pintaričevi so se poslovili

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znani so vsi polfinalisti hokejske lige prvakov. Zadnja zmagovalka Frölunda, za katero igra slovenski napadalec Jan Muršak, je na domačem ledu remizirala z Leksandsom (3:3), a imela prednost s prve tekme in napredovala v polfinale (4./5. januar). Tam jo čaka tekmec iz lige SHL Rögle. Rouen vratarja Matije Pintariča je po presenetljivem remiju s Tapparo na prvi tekmi na povratni izgubil in končal tekmovanje. Finski klub se bo za finale pomeril z Red Bull Münchnom.