Hokejisti iz lige NHL se vračajo na olimpijske igre

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti iz najmočnejše lige na svetu NHL bodo lahko nastopili na olimpijskih igrah v Cortini in Milanu leta 2026, je sporočila krovna mednarodna zveza IIHF. Dogovor med IIHF, ligo NHL in sindikatom igralcev NHLPA vključuje tudi nastope na igrah leta 2030. NHL so zaradi OI nazadnje prekinili leta 2014.