Avstrijci ukrepali: padle so prve prepovedi

Spomnimo, pretekli petek je na obračunu razširjenega avstrijskega prvenstva med Gradcem in Dornbirnom prišlo do rasističnih vložkov nekaterih gledalcev. Ti so proti temnopoltemu hokejistu Dornbirna Jordanu Subbanu vzklikali živalske zvoke, ob tem naj bi nekateri izrekli tudi rasistične opazke.

Vodstvo graškega kolektiva je obsodilo dejanje in napovedalo ustrezne sankcije. Nekaj dni po incidentu so že izdali prve prepovedi, so zapisali na uradni spletni strani. "S pomočjo naše odvetniške službe, članov navijaškega kluba Styrian Panthers in videoposnetkov smo uspeli najti osebe, ki so bile v petek vpletene v rasistično dejanje zoper Jordana Subbana. Želimo izpostaviti, da se je neprimerno vedla skupina manj kot desetih ljudi in ne večjega števila, kot se je pojavljajo v nekaterih govoricah," je klub zapisal v odprtem pismu za javnost.

Klub je dvojici že izrekel začasno prepoved obiska dvorane, nekateri jo bodo še prejeli. Foto: Sportida V njem so dodali, da sta jih dve osebi iz skupine že kontaktirali in dejali, da nista želeli biti žaljivi in da v mislih nista imeli rasizma. Klub je omenjenima že izrekel začasno prepoved vstopa v dvorano. V primeru, da se bosta na pristojni instituciji udeležili strokovnega izobraževanja na temo spoštovanja in rasizma ter predložili potrdilo o udeležbi, bosta spet lahko obiskali dvorano.

Preostali vpleteni v rasistični izpad bodo prejeli pisma odvetnikov o prepovedi obiskovanja tekem vsaj za sezono 2019/20.

Preberite še: