Muršakovi in Saboličevi ostajajo v igri

Na torkovih tekmah 5. kroga lige prvakov je na "slovenskem obračunu" Bern Jana Muršaka ugnal Grenoble, ki ga trenira Edo Terglav, in ostal v igri za napredovanje v izločilne boje. Terglavovo moštvo je v težki skupini obsojeno na zadnje mesto. Možnosti za šestnajstino finala je po zmagi nad Bansko Bystrico ohranil tudi švicarski prvoligaš Ambri-Piotta, za katerega igra Robert Sabolič. Na zadnjem mestu bo skupinski del končal Gradec Kena Ogajenška, ki je izgubil s HK Mountfield.

V skupini E je na "slovenskem obračunu" Bern Jana Muršaka (v 16 minutah in 20 sekundah je sprožil en strel na gol) na domačem ledu ugnal Grenoble, ki ga trenira Edo Terglav. Švicarski prvaki so pred zadnjim krogom tretji, točko za drugim Karpatom. Bern in Grenoble, ki bo končal na zadnjem mestu, se bosta med seboj udarila tudi v zadnjem krogu prihodnji teden.

V skupini G je Ambri-Piotta napadalca Roberta Saboliča (igral je dobrih 14 minut) gostovala pri zadnjem klubu svoje skupine Banski Bystrici in zmagala. Ambri-Piotta je trenutno tretja, točko za drugim mestom, ki še vodi v izločilne boje.

V skupini H je novinec v ligi prvakov Gradec Kena Ograjenška (igral je 18 minut in 20 sekund) doma priznal premoč češkemu elitnoligašu HK Mountfield in med favoriziranimi nasprotniki pričakovano ostal brez možnosti napredovanja v izločilne boje. V zadnjem krogu se bodo Ograjenškovi še enkrat srečali s torkovim nasprotnikom.

Skupina E

Lestvica skupine E

Skupina G

Lestvica skupine G

Skupina H

Lestvica skupine H

