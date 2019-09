Brez zmage za Slovence

V 4. krogu hokejske lige prvakov so vsi štirje klubi s slovenskim pridihom izgubili. Bern Jana Muršaka je po kazenskih strelih z 1:2 klonil proti finskemu prvaku Kärpät Oulu, ki ga je na prvi medsebojni tekmi skupinskega dela premagal po podaljšku. Muršak je igral slabih 18 minut, odsedel malo kazen in petkrat streljal na nasprotnikov gol. Švicarji so dve tekmi pred koncem skupinskega dela tretji, v izločilne boje napredujeta prvi dve ekipi.

Grenoble trenerja Eda Terglava je gostil švicarskega elitnoligaša Skellefteo, ki ga je v gosteh presenetljivo spravil na kolena, tokrat pa mu priznal premoč z 1:4.

Gradec napadalca Kena Ograjenška je še drugič v skupinskem delu izgubil s prvakom lige EIHL Cardiff Devils (2:5). Skrbi moštvu Slovenca povzročajo poškodbe, saj sta se na zadnji tekmi poškodovala pomembna napadalca. Sebastian Collberg in Colton Yellow Horn naj bi bila odsotna nekaj tednov. Ograjenšek je igral 19 minut in sprožil dva strela.

Napadalec Robert Sabolič je s soigralci švicarskega prvoligaša Ambri-Piotta pričakal podprvaka tekmovanja Red Bull München (na prvi prvi medsebojni tekmi so Nemci zmagali s 3:0) in klonil po kazenskih strelih (2:3). Sabolič je igral 15 minut in pol, dvakrat streljal in si prislužil 12 kazenskih minut. Prvi kazenski strel je zadel, v šesti seriji pa ni bil uspešen.

