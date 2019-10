Rasistični izpad v ligi EBEL: Česa takšnega še nisem doživel

Na petkovi tekmi razširjenega avstrijskega prvenstva med Gradcem in Dornbirnom so se nekateri privrženci prvega z rasističnimi opazkami "znesli" nad temnopoltim branilcem Dornbirna Jordanom Subbanom, mlajšim bratom NHL zvezdnika P. K. Subbana.

Če smo z nogometnih tekem vajeni tovrstnih izpadov, na hokejske naslovnice ne zaidejo pogosto. A petkov večer na avstrijskem štajerskem je potrdil, da tudi najhitrejši ekipni šport ni odporen proti rasizmu.

Med srečanjem domačega Gradca, za katerega igra tudi slovenski napadalec Ken Ograjenšek, in Dornbirna so si nekateri pristaši graških panterjev privoščili neprimerne vložke. Temnopolti branilec Dornbirna Jordan Subban se je med sedenjem na kazenski klopi in po izteku kazni naposlušal neprimernih živalskih zvokov, nekateri naj bi vzklikali tudi rasistične opazke.

"Česa takšnega še nisem doživel. Oponašanje opic graškega občinstva, naperjeno proti našemu soigralcu. Kje smo? Kakšni ljudje ste? Recimo ne rasizmu," je po obračunu, Gradec je zmagal s 3:1, na družbenem omrežju zapisal napadalec Dorbirna Kevin Macierzynski.

Pri Gradcu so se opravičili Kanadčanu in dodali, da iščejo krivce za neprimerne vložke. Foto: Sportida

Neprimerne vložke so obsodili tudi pri Gradcu, pri katerem pravijo, da zagovarjajo ničelno toleranco in da tovrstnih izpadov ne bodo dopuščali. Ob tem so se mlajšemu bratu NHL-zvezdnika P.S. Subbana opravičili in zapisali, da bodo naredili vse, da se kaj takega ne ponovi.

"Trenutno pregledujemo videoposnetke s tekme. Če bomo našli krivce, bodo nemudoma prejeli dosmrtno prepoved vstopa v dvorano," je ob tem za uradno spletno stran kluba dejal izvršni direktor Gradca Bern Vollmann.

Gradcu gre tudi v letošnji sezoni dobro, trenutno je na drugem mestu, z istim številom točk kot vodilni Salzburg. Dornbirn je prikovan na dno lestvice lige EBEL.

