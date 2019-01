Na vidiku spremembe v ligi EBEL: stari znanec se želi vrniti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Feldkirch trenutno igra v Alpski ligi, podobno kot oba slovenska predstavnika Olimpija in Jesenice. Se bodo Avstrijci vrnili v ligo EBEL, v kateri so sodelovali v prvi sezoni 2003/04?

Avstrijski mediji poročajo, da bi se lahko v ligo EBEL v prihodnji sezoni vrnil domač kolektiv, in sicer serijski avstrijski prvak v devetdesetih letih preteklega stoletja Feldkirch. Klub, ki je dolga leta tekmoval med avstrijsko elito, trenutno igra v Alpski ligi, vodi pa ga slovenski trener Nik Zupančič.

Po pisanju časnika Vorarlberger Nachrichten obstaja precej velika možnost, da se razširjenemu avstrijskemu prvenstvu v prihodnji sezoni pridruži še eno avstrijsko moštvo. Sedma sila iz Predarlske piše, da se za vrnitev v ligo EBEL zanima Feldkirch.

Leta 1927 ustanovljeni avstrijski klub je največje uspehe dosegel v devetdesetih letih, ko je med letoma 1993 in 1998 nizal naslove domačega prvaka, leta 1998 pa zenit dosegel s presenetljivim naslovom evropskega prvaka. Takrat sta zanj igrala tudi Slovenca Nik Zupančič in Tomaž Vnuk.

Pred sezono je vodenje Feldkircha prevzel Nik Zupančič. Foto: Morgan Kristan / Sportida Prvi je trenutno trener Feldkircha, ki vse od leta 2004 igra raven nižje, kot si želi v prihodnje.

Zupančičevi varovanci tekmujejo v Alpski ligi, v kateri so po treh bolečih porazih padli na šesto mesto. Najprej so izgubili na predarlskem derbiju z Lustenauom, nato jih je ugnala še druga ekipa Celovca, za konec pa je zdesetkano moštvo s kar 7:0 odpravil še Salzburg II.

V Feldkirchu naj bi že skrbno izbrali sponzorje, ki bodo potrebni za sodelovanje v ligi EBEL. Več o tem, ali se bo klub resnično poskušal vrniti v tekmovanje, v katerem je sodeloval v sezoni 2003/04, naj bi bilo znanega na začetku tega tedna. V ponedeljek naj bi o tem odločali na letnem zasedanju.

Bo avstrijski klub zamenjal Medveščak, ki so ga zaradi finančnih težav zapustili skoraj vsi legionarji? Foto: Sportida

Avstrijci ne pišejo o tem, ali bi Feldkirch v ligi EBEL zamenjal kadrovsko in finančno izžet Medveščak, ki naj bi po zapisih severnih sosedov vztrajal le do konca prvega dela tekmovanja (44 krogov), dodatnih kvalifikacijskih bojev za končnico (v njih bodo moštva na mestih med 7. in 12.) pa kaj lahko ne bi odigral.

V klubu namigovanj o priključitvi ligi EBEL, ki je pobožna želja obeh slovenskih predstavnikov v Alpski ligi Olimpije in Jesenic, v nedeljo še niso komentirali.

