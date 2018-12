Strelske vaje Triglava pri prvaku, Celjani ob koncu zrežirali preobrat

Državno prvenstvo in liga IHL, med 28. novembrom in 1. decembrom

Do visoke zmage v ligi IHL so v soboto prišli hokejisti kranjskega Triglava, ki so pri branilcu naslova drugi ekipi Medveščaka slavili z 10:6. Celjani so gostovali pri Mladosti, ki je še dobro minuto pred koncem rednega dela vodila z 2:1. Nato je Blaž Knez izsilil podaljšek, v prvi minuti podaljšane igre pa je Aljaž Ogrizek zadel za zmago knezov s 3:2. Slavija je doma proti KHL Zagreb v četrti minuti vodila z 2:0, a so se gostje vrnili in na koncu zmagali s 7:5.