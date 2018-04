V živo: Jeseničani držijo vodstvo

Državno prvenstvo, finale, prva tekma

Na Gorenjskem poteka prva tekma finala slovenskega prvenstva med večnima tekmecema z Jesenic in Ljubljane. Favoriti za novo državno zvezdico so hokejisti Jesenic, ki branijo domač naslov. Moštvi igrata na tri zmage.

Jesenice in Olimpija se merita na prvi tekmi finala državnega prvenstva. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Teden, ki prihaja, je na domačih tleh hokejsko izjemno bogat. Ljubitelji najhitrejše ekipne igre na svetu si bodo lahko ogledali tako tekme slovenske reprezentance, ki se pripravlja na prihajajoče svetovno prvenstvo, kot finale slovenskega državnega prvenstva.

Ta je tudi tokrat rdeče-zeleno obarvan, saj se v 27. finalnem boju za državni naslov še 22. merita večna tekmeca iz Gorenjske in Ljubljane. Pravni subjekti društev so se sicer skozi leta menjali, tako da bo HDD Sij Acroni Jesenice v finalu nastopil četrtič, HK SŽ Olimpija pa prvič.

Tehtnica je na strani železarjev, ki so se v tej sezoni skoraj vedno izkazali za pretrd oreh za zmaje. Na desetih tekmah Alpske lige so jih premagali kar devetkrat. Zadnjič sta se ekipi srečali v četrtfinalu Alpske lige, ko so Jeseničani s 4:0 v zmagah izločili Olimpijo, nato pa je njihovo pot v polfinalu mednarodnega tekmovanja zaustavil Ritten.

Serija se bo po večerni tekmi v Podmežakli, ki se bo začela ob 20. uri, preselila v Ljubljano. Druga tekma bo prihodnji torek ob 19.15 v Tivoliju, tretja v četrtek spet na Jesenicah.