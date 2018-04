Selektor ne ve, ali mu je že manjkalo toliko igralcev, in pogleduje k "noremu sistemu" Čehov

Začetek uradnih priprav na aprilsko SP

Slovenci so začeli priprave na SP, na katerem bodo med 22. in 28. aprilom poskušali izpolniti edini cilj, vrnitev med elito. Foto: Vid Ponikvar

Slovenski hokejisti bodo po olimpijskih igrah v Pjongčangu, kjer so po bolečem porazu proti Norvežanom končali na devetem mestu, spet združili moči.

Med 22. in 28. aprilom bo nedaleč od Slovenije, v Budimpešti, svetovno prvenstvo drugega razreda (divizije I, Skupine A), na katerem bodo sodelovali Madžarska, Slovenija, Poljska, Italija, Velika Britanija in Kazahstan. Najboljši dve reprezentanci si bosta priigrali vstopnico za elitno svetovno prvenstvo, ki ga bo maja 2019 gostila Slovaška (Bratislava in Košice).

Vsako tekmovanje je zgodba zase

Foto: Morgan Kristan / Sportida

Priprave na izziv so Slovenci uradno začeli danes, ko je selektor Kari Savolainen na Bledu zbral oklepnike, ki so že končali klubske sezone. Finski strateg, ki je pred sezono prevzel vodenje slovenske izbrane vrste, je v gorenjskem biseru pričakal le 17 varovancev: dva vratarja, le pet branilcev in 10 napadalcev - vratar Matija Pintarič, napadalca Miha Verlič in Aleš Mušič naj bi prišli v soboto.

"Fantom sem na sestanku povedal, da je vsako tekmovanje zgodba zase, olimpijske igre v Koreji so zgodovina, začeti moramo znova. Spet začenjamo nov proces, imamo nekaj novih igralcev, kar nekaj pa jih pogrešamo, a za vse ekipe je podobno, če priprave začnejo v začetku aprila. Zdaj sestavljamo sestavljanko. Upam, da jo bomo kmalu sestavili v celoti. Nekateri še igrajo, še posebej dolgo na Češkem, kjer imajo "nor sistem tekmovanja", precej dolg," je o težavah pri sestavljanju izbrane vrste na novinarski konferenci dejal Savolainen.

Polovica obrambe še igra na Češkem

Med drugim manjka skoraj polovice obrambe, saj kar štirje branilci še igrajo na Češkem. Blaž Gregorc se meri v polfinalu češke Extralige, Sabahudin Kovačević, Matic Podlipnik in Jurij Repe pa se v baražu potegujejo za napredovanje v češko elito. Zadnji trije imajo na urniku zadnjo klubsko tekmo šele 22. aprila, ko bo Slovenija na Madžarskem že odigrala prvo tekmo prvenstva. Selektor bo nanje seveda čakal. Če se bo proti koncu sezone izkazalo, da njihovi klubi nimajo več možnosti napredovanja, se bodo s klubi "pogajali", da bi igralci v reprezentanco prišli čim prej.

V klubskem pogonu je še vedno tudi vratar Luka Gračnar, ki bo s Salzburgom zaigral v finalu lige EBEL. Prav tako igrajo še Jeseničani in Olimpija (finale se začne v soboto), ki bi morda lahko dala še kakšnega reprezentanta.

Blaž Gregorc je eden od štirih slovenskih branilcev, ki imajo na Češkem še vedno klubske obveznosti. Foto: Vid Ponikvar

Robar in Muršak na operaciji, Jeglič čaka kazen

Kapetan Jan Muršak naj bi v tednu dni prestal operacijo roke. Na operacijo se odpravlja tudi branilec Mitja Robar. Foto: Getty Images

Pri sosedih ne bo pomagal dolgoletni član obrambe, Mitjo Robarja namreč čaka operacija kile. Selektor bo pogrešal tudi kapetana Jana Muršaka, ki bo operacijo roke dočakal v kratkem. Novi kapetan še ni znan.

Na seznamu ni napadalca Žige Jegliča, saj še čaka razplet zaradi dopinškega prekrška iz Pjongčanga.

"Z Žigo sva govorila prejšnji teden. Vem, da še čaka na rezultate preiskave, je pa jasno, da ga čaka kazen, in ni načina, da bi ga vključili na seznam za to pomlad. A več v tem trenutku ne morem povedati, to je to, kar vem," je dejal strateg Slovenije.

Rodmanova že odigrala zadnji tekmi?

Seznam je tudi brez bratov Rodman, ki sta že odigrala zadnji reprezentančni tekmi sezone, morda oba celo kariere. Po pogovoru z Marcelom sta se dogovorila, da bo mesto prepustil mlajšim, z Davidom, o katerem je bil bolj skrivnosten, pa ni govoril.

Marcel Rodman bo mesto prepustil mlajšim, z Davidom selektor ni govoril. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Pride čas, da se pokaže nova generacija

"Ne vem, ali sem že kdaj pogrešal toliko igralcev. Začenjamo samo s petimi branilci. Po drugi strani pa je to pozitivna težava, saj imajo nekateri mladi priložnost, da se dokažejo. Zanje je to morda celo dobro. A v nekem trenutku pride čas, ko mora nova generacija dobiti priložnost. Če bi se slovenski finale med Jesenicami in Olimpijo prej začel, bi jo še kdo dobil," je Finec spregovoril o mladih in dal vedeti, da tudi na Jana Drozga, ki ima zdaj sicer obveznosti v ligi AHL, kjer je na preizkušnji, ni pozabil.

Brez izkušenj z večjih tekmovanj je kvartet s seznama, ki se bo še spremenil: napadalca Jure Sotlar in Nik Simšič, branilec Mark Čepon in vratar Rok Stojanovič.

Nik Simšič je eden od štirih, ki na velikih tekmovanjih še niso sodelovali. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V nedeljo že prvi test

Slovenci bodo do SP odigrali tri pripravljalne tekme. Prvo že v nedeljo proti Hrvaški v Celju (17.00), drugi prihodnjo sredo na Bledu proti Madžarom, tretjo pa v četrtek, 19. aprila, na Dunaju proti Avstriji, ki bo letos igrala med elito.

"Tekme v diviziji I ne bodo lahke, če morda kdo tako misli. Tekma s Hrvaško, ki je ne poznam dobro, bo dobra priložnost za začetek priprav. Nikogar ne smemo podcenjevati. Če bomo podcenjevali, se lahko zgodi karkoli," je Savolainen dejal o prvem pripravljalnem tekmecu.

"Ne vem, ali sem že kdaj pogrešal toliko igralcev. Začenjamo samo s petimi branilci. Po drugi strani pa je to pozitivna težava, saj imajo nekateri mladi priložnost, da se dokažejo," pravi Finec, ki bo varovance na prvi pripravljalni tekmi vodil v nedeljo v Celju. Nasproti jim bodo stali Hrvati. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Na SP drugi v vlogi Slovenije na OI

O tistih na SP pa: "Zavedam se, da smo na svetovnem prvenstvu favoriti. Druge ekipe so zdaj v takšni vlogi, kot smo bili mi v Koreji. A ponavljam, treba bo iti brez podcenjevanja."

Nepopolni seznam kandidatov za SP divizije I, skupine A, 22.–28. april* Vratarji (3): Gašper Krošelj (Rødovre Mighty Bulls, danska Metalligaen), Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus), Rok Stojanovič (Lyon, Saxoprint Ligue Magnus) Branilci (5): Mark Čepon (Medveščak Zagreb, liga EBEL), Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau, DEL2), Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM), Miha Štebih (VSV Beljak, liga EBEL), Luka Vidmar (Szekesfehervar, liga EBEL) Napadalci (12): Boštjan Goličič (Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus), Anže Kuralt (Amiens, Saxoprint Ligue Magnus), Aleš Mušič (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Žiga Pance (Dornbirn, liga EBEL), Anže Ropret (Ujpesti TE, Erste liga), Robert Sabolič (Torpedo Nižni Novgorod, liga KHL), Nik Simšič (Medveščak Zagreb, liga EBEL), Jure Sotlar (Sterzing Vipiteno, Alpska liga), Rok Tičar (Sibir Novosibirsk, liga KHL), Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL), Miha Verlič (JYP Jyväskylä, Liiga)*Seznam ni dokončen in se bo še spremenil, saj nekateri kandidati še nastopajo v klubih.() - v oklepaju je zapisan zadnji hokejistov klub *seznam ni dokončen in se bo še spremenil, saj nekateri kandidati še igrajo v klubih *seznam ni dokončen in se bo še spremenil, saj nekateri kandidati še igrajo v klubih