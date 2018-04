Kdo prinaša nov veter?

Ob standardnih nekaj obrazov, s katerimi bo Kari Savolainen sodeloval prvič

Slovensko hokejsko reprezentanco med 22. in 28. aprilom v Budimpešti čaka svetovno prvenstvo drugega razreda (divizije I, Skupine A), na katerem bo edini cilj vrnitev med reprezentančno hokejsko smetano. Spomnimo, risi so lani v Parizu s sedmimi porazi ekspresno izpadli iz elitne divizije, zdaj se bodo za vstopnico borili z gostitelji Madžari, Poljaki, Italijani, Britanci in Kazahstanci. Najboljši reprezentanci si bosta priigrali vstopnico za elitno svetovno prvenstvo, ki ga bo maja 2019 gostila Slovaška (Bratislava in Košice).

Slovenski selektor je s sodelavci oblikoval prvi seznam 20 kandidatov za SP, ki ni dokončen in se bo še spremenil, saj imajo nekateri še vedno klubske obveznosti. Na seznamu so trije vratarji, pet branilcev in 12 napadalcev, prav na vsak položaj pa je bil vpoklican vsaj en hokejist, ki na svetovnem članskem prvenstvu še ni sodeloval.

Slovenci bodo pred SP odigrali tri pripravljalne tekme, s Hrvaško, Madžarsko in Avstrijo. Prvo v nedeljo ob 17. uri v Celju, ko jim bodo nasproti stali južni sosedi.

Vratarji

Rok Stojanovič v vrata med drugim prinaša višino - visok je skoraj dva metra. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Standardni dvojici zadnjega leta, Gašperju Krošlju in Matiji Pintariču (Luka Gračnar s Salzburgom igra polfinale lige EBEL), je trenerski štab, v katerem je za vratarje zadolžen trener Jesenic Gaber Glavič, dodal Roka Stojanoviča. 27-letnik je pod budnim očesom strokovnega štaba že nekaj časa, zdaj je dobil priložnost za dokazovanje.

Otrok kranjske hokejske šole je v sezoni 2015/16 odšel v Celje, leto zatem pa na Jesenice. Morda bi tam igral tudi letos, če pred sezono ne bi prišla ponudba madžarskega kluba iz Erste lige Dunaújvárosi. Na koncu se je izkazalo, da je šlo za preizkušnjo, ki je Stojanovič ni prestal, tako da se je znašel na trgu.

Sredi oktobra se je preselil v francosko prvo ligo, k Lyonu trenerja Mitje Šivica. V rednem delu sezone je visokorasli vratar (visok je kar 197 centimetrov) priložnost dobil na 12 tekmah in bil pri svojem delu 92,1-odstotno zanesljiv. V končnici (v četrtfinalu ga je izločil Amiens) je branil na petih obračunih (90,1 %). Z Lyonom je postal pokalni prvak.

Branilci

Mark Čepon je proti Hrvatom s člani že igral. Vajo bo ponovil v nedeljo, ko bodo risi palice s sosedi prekrižali ob 17. uri v Celju. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V branilski vrsti je za zdaj le pet hokejistov (kopica jih ima na Češkem še klubsko delo, Blaž Gregorc je v polfinalu češke Extralige, Sabahudin Kovačević, Matic Podlipnik in Jurij Repe pa se potegujejo za napredovanje med češko elito – zadnja tekma bo na dan prvega obračuna Slovenije na SP, 22. aprila). Med peterico je tudi 20-letni Mark Čepon. Standardni steber obrambe nižjih reprezentančnih selekcij je na pripravah s člani že sodeloval, a na SP še ni zaigral.

Še lani je z bratom Kristjanom branil barve Olimpije, nato pa odšel v Zagreb k Medveščaku in ostal v ligi EBEL. Na Hrvaškem je pričakovano dobival manj priložnosti kot v Ljubljani, v postavi je bil na 59 tekmah (53 redni del), v statistiko pa vpisal zadetek in tri podaje. Njegovo razmerje +/- je -3. Oblekel je tudi dres druge ekipe Medveščaka, sploh v končnici lige IHL, ko mu je s štirimi zadetki in temi podajami na šestih tekmah pomagal do naslova prvaka (IHL).

Napadalci

Otrok Olimpije Jure Sotlar se je predlani preselil na Jesenice, lani pa v Italijo in bil po točkah najboljši Evropejec Alpske lige. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Od 12 napadalcev jih je bilo deset tudi na širšem olimpijskem seznamu za Pjongčang (devet jih je tam igralo, Anže Ropret je bil rezerva). Dva, ki se bosta udeležila priprav, izkušenj z večjimi

članskimi reprezentančnimi akcijami še nimata.

Otrok Olimpije Jure Sotlar je po klavrni sezoni (2015/16), ko je HDD Olimpija vse bolj izgubljala tla pod nogami, resno razmišljal o koncu kariere. A je vztrajal. Preselil se je k večnemu tekmecu na Jesenice in deloval pod trenersko taktirko zdajšnjega reprezentančnega pomočnika Nika Zupančiča. Ljubezen do hokeja na ledu se je vrnila. Pot pa je 24-letnika pred to sezono odpeljala v Italijo, k še enemu slovenskemu trenerju Ivu Janu in Sterzingu Vipitenu, ki igra v Alpski ligi.

Nik Simšič ima od omenjenih največ izkušenj s člansko reprezentanco, saj je zadnji dve sezoni vselej zraven na aprilskih pripravah. Foto: Vid Ponikvar Nizkorasli napadalec, ki so mu v Ljubljani oporekali pomanjkanje fizične moči, se s številkami ni izneveril niti v tej sezoni. Na 40 tekmah rednega dela je statistiko obogatil s 57 točkami (22 zadetki, 35 podajami), kar ga uvršča na šesto mesto lestvice. Pred njim je končala le peterica Kanadčanov. V izločilnih bojih je na štirih tekmah trikrat podal, nato pa se poslovil od tekmovanja. Asiago, ki vodi v finalu, je bil premočan.

Ljubljančan Nik Simšič se je po petih sezonah kaljenja na Švedskem letos vrnil bližje domovini in zaigral v ligi EBEL za Medveščak. Na 60 tekmah (54 rednega dela) je dvakrat zadel in prav tolikokrat podal. Razmerje +/- znaša -2. Pomagal je tudi drugi ekipi Medveščaka v ligi IHL. V končnici je s tremi zadetki in podajami na treh tekmah pomagal do naslova prvaka. 21-letnik ima sicer kar nekaj izkušenj s pripravami članske reprezentance, saj se je zadnji dve sezoni aprila vselej udeležil priprav, a na SP z njo še ni odpotoval.

Nepopoln seznam kandidatov za SP divizije I, skupine A, 22.–28. april* Vratarji (3): Gašper Krošelj (Rødovre Mighty Bulls, danska Metalligaen), Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus), Rok Stojanovič (Lyon, Saxoprint Ligue Magnus) Branilci (5): Mark Čepon (Medveščak Zagreb, liga EBEL), Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau, DEL2), Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM), Miha Štebih (VSV Beljak, liga EBEL), Luka Vidmar (Szekesfehervar, liga EBEL) Napadalci (12): Boštjan Goličič (Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus), Anže Kuralt (Amiens, Saxoprint Ligue Magnus), Aleš Mušič (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Žiga Pance (Dornbirn, liga EBEL), Anže Ropret (Ujpesti TE, Erste liga), Robert Sabolič (Torpedo Nižni Novgorod, liga KHL), Nik Simšič (Medveščak Zagreb, liga EBEL), Jure Sotlar (Sterzing Vipiteno, Alpska liga), Rok Tičar (Sibir Novosibirsk, liga KHL), Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL), Miha Verlič (JYP Jyväskylä, Liiga)



*Seznam ni dokončen in se bo še spremenil, saj nekateri kandidati še nastopajo v klubih.

() - V oklepaju je zapisan zadnji hokejistov klub.