Po OI čas za drugi vrhunec: po elito brez kapetana in nekaterih dolgoletnih risov

Seznam slovenske reprezentance za SP

Selektor slovenske hokejske reprezentance Kari Savolainen je sporočil seznam oklepnikov, ki bi jih lahko videli na drugem vrhuncu reprezentančne sezone, na pripravah in aprilskem SP v Budimpešti, kjer bodo risi poskušali uresničiti cilj - vrnitev med elito. Seznam še ni dokončen, saj imajo nekateri še klubske obveznosti, prinaša pa kar nekaj mladih obrazov in svežine.

Slovenci bodo po OI čez dobra dva tedna na Madžarskem igrali na SP divizije I, skupine A, in se poskušali vrniti v elito, iz katere so izpadli lani. Foto: Stanko Gruden, STA

Slovenski hokejisti bodo po olimpijskih igrah v Pjongčangu, kjer so po klavrnem porazu proti Norvežanom končali na devetem mestu, spet združili moči.

Med 22. in 28. aprilom bo nedaleč od Slovenije, v Budimpešti, potekalo svetovno prvenstvo divizije I, Skupine A, na katerem bodo sodelovali Madžarska, Slovenija, Poljska, Italija, Velika Britanija in Kazahstan. Najboljši dve reprezentanci si bosta priigrali vstopnico za elitno svetovno prvenstvo, ki ga bo maja 2019 gostila Slovaška (Bratislava in Košice).

Priprave na izziv bodo Slovenci uradno začeli 6. aprila, ko bo selektor Kari Savolainen na Bledu zbral oklepnike, ki bodo že končali klubske sezone. Finski strateg, ki je pred sezono prevzel vodenje slovenske izbrane vrste, je določil delni seznam hokejistov za drugi reprezentančni vrhunec sezone.

Delni seznam slovenske reprezentance za SP, 22.–28. april* Vratarji (3): Gašper Krošelj (Rødovre Mighty Bulls, danska Metalligaen), Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus), Rok Stojanovič (Lyon, Saxoprint Ligue Magnus) Branilci (5): Mark Čepon (Medveščak Zagreb, liga EBEL), Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau, DEL2), ) Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM), Miha Štebih (VSV Beljak, liga EBEL), Luka Vidmar (Szekesfehervar, liga EBEL), Napadalci: Boštjan Goličič (Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus), Anže Kuralt (Amiens, Saxoprint Ligue Magnus), Aleš Mušič (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Žiga Pance (Dornbirn, liga EBEL), Anže Ropret (Ujpesti TE, Erste liga), Robert Sabolič (Torpedo Nižni Novgorod, liga KHL), Nik Simšič (Medveščak Zagreb, liga EBEL), Jure Sotlar (Sterzing Vipiteno, Alpska liga), Rok Tičar (Sibir Novosibirsk, liga KHL), Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL), Miha Verlič (JYP Jyväskylä, Liiga)



*Seznam se lahko še spremeni, saj nekateri kandidati še nastopajo v klubih.

Slovenci bodo v pripravah odigrali tri srečanja, prvo že v nedeljo v Celju, kjer bodo palice prekrižali s Hrvati, sledila bosta obračuna z Madžari in Avstrijci. Foto: Vid Ponikvar

Tri pripravljalne tekme s tremi sosedami

V sklopu priprav bo reprezentanca Slovenije odigrala tri pripravljalne tekme, in sicer s tremi sosedami, ki igrajo v treh različnih rangih. Obračuni si bodo sledili od najnižje uvrščenega nasprotnika proti višje uvrščenemu na lestvici.

Tako se bo že v nedeljo, 8. aprila, v Celju (17.00) pomerila z izbrano vrsto Hrvaške, ki igra v tretjem kakovostnem razredu. Le tri dni pozneje, v sredo, 11. aprila, se bo v domači bazi na Bledu srečala z gostitelji svetovnega prvenstva, reprezentanco Madžarske. Zadnji test pred prihodom na svetovno prvenstvo bo v četrtek, 19. aprila, na Dunaju proti ekipi Avstrije, ki bo letos nastopila med svetovno elito.