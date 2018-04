Gorenjski napadalec: Lahko bi imeli velike težave. Ljubljanski trener: Nismo čarovniki.

Državno prvenstvo, finale, prva tekma

Na Gorenjskem se ob 20. uri začenja boj za državnega prvaka med večnima tekmecema z Jesenic in Ljubljane. Favoriti za novo državno zvezdico so hokejisti Jesenic, ki branijo domač naslov. Moštvi igrata na tri zmage.

Teden, ki prihaja, bo na domačih tleh hokejsko izjemno bogat. Ljubitelji najhitrejše ekipne igre na svetu si bodo lahko ogledali tako tekme slovenske reprezentance, ki se pripravlja na prihajajoče svetovno prvenstvo, kot finale slovenskega državnega prvenstva.

Ta bo tudi tokrat rdeče-zeleno obarvan, saj se bosta v 27. finalnem boju za državni naslov še 22. udarila večna tekmeca iz Gorenjske in Ljubljane. Pravni subjekti društev so se sicer skozi leta menjali, tako da bo HDD Sij Acroni Jesenice v finalu nastopil četrtič, HK SŽ Olimpija pa prvič.

Tehtnica je na strani železarjev, ki so se v tej sezoni skoraj vedno izkazali za pretrd oreh za zmaje. Na desetih tekmah Alpske lige so jih premagali kar devetkrat. Zadnjič sta se ekipi srečali v četrtfinalu Alpske lige, ko so Jeseničani s 4:0 v zmagah izločili Olimpijo, nato pa je njihovo pot v polfinalu mednarodnega tekmovanja zaustavil Ritten.

"Olimpija bo imela kar velike težave"

Tadej Čimžar je pred začetkom optimističen. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Železarji, ki branijo naslov državnih prvakov, tako v seriji – igrajo na tri zmage – veljajo za favorite. "Ekipo Olimpije vsekakor poznamo, saj smo letos proti njej odigrali že kar nekaj tekem, izgubili pa smo le eno. Mi se bomo držali trenerjevega načrta in taktike in mislim, da bodo imeli nasprotni igralci z nami kar velike težave," je prepričan gorenjski napadalec Tadej Čimžar.

Večina Jeseničanov je zadnjo tekmo odigrala pred desetimi dnevi, Olimpija pa pred skoraj mesecem dni. "Za vsakega igralca je bolje, da je v ritmu tekem. Treningi hitro postanejo preveč monotoni. Glede tega smo mi zagotovo v prednosti," še sporoča Čimžar.

Brez predaje in z upanjem na presenečenje

Ljubljanski tabor je tako zadnji mesec bolj kot ne le treniral, saj tekem ni bilo na urniku. "Ni bilo lahko, a pohvale fantom, da so bili na treningih zavzeti, da so imeli dober odnos. Je pa težko ohraniti raven, ker sploh ne veš, kje si, če ni vmes tekmovanja. Tako da bo prva tekma velik test, poskušali bomo na njej graditi in se boriti do konca," pred prvim srečanjem pravi trener zeleno-belih Jure Vnuk, ki je trenerske vajeti prevzel sredi sezone, a tudi njemu trenda proti Jesenicam ni uspelo obrniti.

"Zavedamo se, proti komu igramo. Zagotovo so oni favoriti. Mi bomo poskušali vnesti svežino, poskušali bomo biti čim bolj dostojen nasprotnik in računali na presenečenje, saj se nikakor še nismo predali," sporoča trener Olimpije Jure Vnuk. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Širši krog ljudi se sprašuje, kako se bomo zoperstavili Jesenicam, ki so nas v tej sezoni premagovale. Zavedamo se, proti komu igramo. Zagotovo so oni favoriti. Mi bomo poskušali vnesti svežino, poskušali bomo biti čim bolj dostojen nasprotnik in računali na presenečenje, saj se nikakor še nismo predali. Čarovniki nismo. Napredujemo, sicer počasi, upam, da bomo za odtenek boljši kot v četrtfinalu, da bodo reakcije branilcev, da bo več povezanih akcij, da pridemo hitreje pred njihov gol," so še želje nekdanjega hokejista, ki zdaj sedi v trenerskem sedlu Olimpije.

Ta ne bo mogla računati na prvega vratarja Roberta Kristana, ki ga bo Vnukovih besedah čaka operacija. Izkušeni vratar bo na današnji tekmi na klopi, saj zmaji nimajo druge menjave za Tilna Spreitzerja. Val Usnik namreč z reprezentanco do 18 let igra na svetovnem prvenstvu.

Serija se bo po večerni tekmi v Podmežakli, ki se bo začela ob 20. uri, preselila v Ljubljano. Druga tekma bo prihodnji torek ob 19.15 v Tivoliju, tretja v četrtek spet na Jesenicah.