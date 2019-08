Čez lužo v eno od amaterskih lig tudi mladi vratar Olimpije

Barrhead Bombers sign 16-year old goaltender Ian Sotler of Slovenia 🇸🇮 https://t.co/oOAo2psfdw #WSHL pic.twitter.com/XZ787vkmVW — Barrhead Bombers (@BarrheadBombers) August 14, 2019

Amaterska mladinska liga WSHL (Western States Hockey League – Hokejska liga držav z zahoda ZDA in Kanade) bo nov izziv za Olimpijinega 17-letnika. Je eden prvih hokejistov s pogodbo pri na novo sestavljajočem se moštvu Bombers, ki se je iz Long Beacha v Kaliforniji pred kratkim preselilo v Barrhead, mestece v kanadski provinci Alberti.

Nadarjeni vratar je lani za Olimpijino kadetsko selekcijo odigral 23 tekem, v poprečju je dobival 3,36 gola na tekmo, v končnici državnega prvenstva pa branil na petih tekmah (4,21 prejetega gola). "To so številke iz lige z mednarodno konkurenco," je za lokalni časnik povedal direktor in glavni trener kluba Barrehead Bombers Todd White in dodal: "Vseli smo Ianovega prihoda."

Moštvo, ki bo tekmovalo v 23-članski ligi, se počasi sestavlja, počasneje gre pri podpori klubu, ki jo na tej ravni hokeja v ZDA in Kanadi zagotavljajo prostovoljci. Bombers tako še iščejo družine, ki bi med sezono nastanile mlade hokejiste.

