Češka legenda ostro nad ruskega zvezdnika: Si usrane in lažnivec!

"Položaj je težek. Imam veliko prijateljev v Ukrajini in Rusiji. Grozno je gledati še eno vojno, upam, da je bo kmalu konec in da bo na svetu spet zavladal mir. Prosim, nič več vojne. Vseeno je, kdo je v vojni, Rusija, Ukrajina, kakšna druga država," je v petek novinarjem na vprašanja o ruski invaziji na Ukrajino odgovarjal ruski zvezdnik moštva lige NHL Washington Capitals.

Izmikanje Ovečkina: Jaz nisem politik, sem športnik

Ko so ga spraševali o Vladimirju Putinu, se je spet izmikal: "Dobro, on je moj predsednik, a ponavljam, jaz nisem politik, sem športnik." A Ovečkin se le ne more pretvarjati, da s Putinom in tako s trenutnim konfliktom v Ukrajini nima nič. Prav Ovečkin je namreč eden od Putinovih ljubljencev, njuno prijateljstvo pa je dobro znano. Ruski predsednik je namreč velik ljubitelj hokeja, tudi sam ga pogosto igra, Ovečkin pa je zvezdnik svetovnega kova in je v preteklosti nastopal kot imenitna Putinova reklama za rusko hokejsko odličnost, s svojim statusom pa je dajal legitimnost večnemu voditelju ruske federacije.

What!? Not only an alibist, a chicken shit, but also a liar! Every adult in Europe knows well, that Putin is a mad killer and that Russia is waging an offensive war against the free country and its people. The NHL must immediately suspend contracts(contin)https://t.co/BQnQaf76L7 — Dominik Hasek (@hasek_dominik) February 26, 2022

Hašek: Kaj?!

To dobro ve tudi Dominik Hašek, ki je sam legenda svetovnega hokeja, olimpijski prvak s češko reprezentanco v Naganu leta 1998 in dvakratni zmagovalec Stanleyjevega pokala v ligi NHL z Detroit Red Wings. Danes 57-letni nekdanji hokejist iz Pardubic pripada tudi generaciji Čehov, ki so odraščali v Češkoslovaški pod okupacijo Sovjetske zveze. Zadnja je leta 1968 s tanki vdrla v Češkoslovaško in tako nasilno zatrla Praško pomlad (poskus liberalizacije in "destalinizacije" češke družbe).

Dominik Hašek Ovečkinu: Kaj? Nisi le zagovornik in usrane, tudi lažnivec si. Foto: Guliverimage

Haškova občutljivost ob trenutnem dogajanju je zato razumljiva. Na Ovečkinove izjave se je odzval ostro. "Kaj? Nisi le zagovornik in usrane, tudi lažnivec si," je zapisal na Twitterju in nadaljeval: "Vsak odrasel človek v Evropi ve, da je Putin obnoreli ubijalec in da Rusija bije ofenzivno vojno proti svobodni državi in njenim ljudem."

The NHL must immediately suspend contracts for all Russian players! Every athlete represents not only himself and his club, but also his country and its values and actions. That is a fact. If the NHL does not do so, it has indirect co-responsibility for the dead in Ukraine. — Dominik Hasek (@hasek_dominik) February 26, 2022

Čehov poziv ligi NHL

Hašek je za ostre ukrepe. "Liga NHL mora takoj suspendirati vse ruske hokejiste! Vsak športnik ne predstavlja le sebe in svojega kluba, temveč tudi svojo državo, njene vrednote in dejanja. To je dejstvo. Če se NHL ne bo odzval, je sokriv za mrtve v Ukrajini," zahteva slavni Čeh. "Zapisati moram, da mi je žal za tiste ruske športnike, ki so obsodili Putina in rusko agresijo v Ukrajini. Ampak trenutno menim, da je tudi njihova izločitev nujna," je še dodal.

I also want to write, that I am very sorry for those Russian athletes, who condemn V. Putin and his Russian aggression in Ukraine. However, at the moment I also consider their exclusion a necessity. — Dominik Hasek (@hasek_dominik) February 26, 2022

V ligi NHL so včeraj obsodili rusko invazijo na Ukrajino in izrazili upanje, da se rešitev pojavi v kar najkrajšem času. Prekinili so nekaj poslovnih sodelovanj z ruskimi partnerji, ugasnili profile na družbenih omrežjih in spletne strani v ruščini, obenem pa izrazili zaskrbljenost zaradi varnosti ruskih hokejistov v ligi. "Razumemo, da so bili oni in njihove družine postavljeni v izjemno težak položaj," so zapisali v sporočilu za javnost. V ligi NHL trenutno igra več kot 50 ruskih hokejistov.

