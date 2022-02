Kopitar spet blestel, ruski zvezdnik spregovoril o Putinu in vojni #video

Hokejisti Los Angeles Kings so v naletu, dobili so zadnje štiri tekme lige NHL in se s 63 točkami povzpeli na šesto mesto na zahodu. Na lestvici so prehiteli pacifiške rivale Vegas Golden Knights, ki so ostali praznih rok na gostovanju pri Arizona Coyotes.

Vrhunci dvoboja v Anaheimu:

Kapetan Los Angelesa Anže Kopitar se je izkazal. V dobrih 22 minutah je štirikrat streljal na vrata gostiteljev. Prispeval je zadetek in podajo, s še bolj razkošno statistiko pa se je lahko po dvoboju pohvalil njegov soigralec Adrian Kempe. Kraljem je do prepričljive zmage s 4:1 pomagal z dvema zadetkoma in asistenco.

Ovečkin: Prosim, nič več vojn!

Aleks Ovečkin spada med največje hokejske zvezdnike na svetu. Foto: Reuters Med žive legende lige NHL spada Aleksej Ovečkin. 36-letni ruski zvezdnik je kapetan Washingtona, eden najbolj priljubljenih hokejistov v ZDA. V preteklosti ni skrival podpore ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, v petek pa je prvič javno spregovoril o vojni v Ukrajini. ''Težko je. Moja družina je v Rusiji, to so grozljivi trenutki. V Rusiji in Ukrajini imam ogromno prijateljev. Težko je spremljati vojne prizore. A ne moremo narediti ničesar. Lahko le upamo, da se bo vse skupaj kmalu končalo in da bo spet vse v redu. Prosim, nič več vojn! Ni pomembno, kdo je v vojni, ali je to Rusija, Ukrajina ali katera druga država, živimo v svetu, v katerem bi moral vladati mir,'' je dejal hokejski as.

Tako je ruski predsednik Vladimir Putin sprejel Aleksa Ovečkina leta 2014 po naslovu svetovnih prvakov. Foto: Reuters

Na obraz njegova profila na Instagramu je fotografija, na kateri je v družbi predsednika Putina. Leta 2017 je Ovečkin ustanovil ''Putin Team'', posebno kampanjo na socialnih medijih, s katero je pred volitvami promoviral predsednika Putina. Pri tem so sodelovali še nekateri znani ruski hokejisti kot so Jevgenij Malkin, Ilja Kovalčuk in Pavel Bure. ''Nikoli nisem skrival podpore do mojega predsednika. Prepričan sem, da nas je veliko, ki ga podpiramo. Zato se moramo združiti in vsem pokazati, kako močna in enotna je Rusija,'' je zapisal pred petimi leti v sklopu kampanje ''Putin Team''.

Ko so ga v petek novinarji vprašali, ali po zadnjih dogodkih v Ukrajini še vedno podpira Putina, je ruski hokejist ''diplomatsko'' odvrnil: ''No, on je moj predsednik. A, kot sem rekel, nisem politik, ampak športnik. Upam, da se bodo zadeve kmalu umirile.''