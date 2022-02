Kopitar s Kralji še drugič proti najslabši ekipi zahoda

V noči na četrtek bo v ligi NHL spet na delu moštvo slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja Los Angeles Kings, ki bo igralo pri Arizoni, ki je trenutno zadnje moštvo na zahodu. Kings so se z istim nasprotnikom pomerili že v noči na nedeljo, ko so po odlični zadnji tretjini zmagali s 5:3.

Kralji so v dobrem nizu, na zadnjih desetih tekmah so zmagali šestkrat in se prebili na osmo mesto zahodne konference z izkupičkom 26 zmag in 17 porazov ter sedmih odigranih podaljškov. Trenutno so pri 59 točkah, 17 za vodilnim moštvom lige Coloradom.

Liga NHL, 23. februar 1.30 Dallas Stars - Winnipeg Jets

1.30 Detroit Red Wings - Colorado Avalanche

1.30 Montreal Canadiens - Buffalo Sabres

1.30 Tampa Bay Lightning - Edmonton Oilers

4.00 Arizona Coyotes - Los Angeles Kings

Lestvici:

Preberite še: