Calgary Flames lovijo še enajsto zapored

Anže Kopitar in kralji imajo prost večer, v noči na soboto se bodo v Anaheimu spopadli z neposrednimi tekmeci za mesto v končnici. V to iz pacifiške divizije peljejo prva štiri mesta. Ducks so trenutno na petem, z enakim številom točk, kot jih ima četrti Edmonton in dvema manj od LA Kings.

Liga NHL, 24. februar: 1:00, Florida Panthers - Columbus Blue Jackets

1:00, New York Rangers - Washington Capitals

1:00, Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils

1:00, Toronto Maple Leafs - Minnesota Wild

2:30, Nashville Predators - Dallas Stars

4:00, Seattle Kraken - Boston Bruins

4:00, Vancouver Canucks - Calgary Flames

4:30, San Jose Sharks - New York Islanders

