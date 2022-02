Rusi in Belorusi izgnani tudi z ledenih ploskev

Tudi Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je sporočila, da zaradi konflikta v Ukrajini hokejistke in hokejisti iz Rusije in Belorusije niso več dobrodošli na tekmovanjih pod njenim okriljem. "Do nadaljnjega so v vseh tekmovanjih IIHF, v vseh starostnih kategorijah suspendirane reprezentance in klubi iz Rusije in Belorusije," so sporočili.

Ruska in beloruska reprezentanca bosta tako ostali brez nastopa na svetovnem članskem prvenstvu elitne divizije, ki bo na Finskem. V prihodnjih dneh bo znano, ali bo ta odločitev vplivala na svetovno prvenstvo drugega razreda v Ljubljani. Francija in Avstrija, ki sta sicer predvideni za turnir v Ljubljani, bi lahko zamenjali Rusijo in Belorusijo med elito.

Rusi so ostali tudi brez svetovnega prvenstva U-18, beloruski klub HK Gomel ne bo smel igrati v Kontinentalnem pokalu, ruske reprezentance pa še na svetovnem prvenstvi za ženske, na SP za dekleta do 18 let in fante do 20 let.

Tudi v ligi NHL obsojajo rusko invazijo na Ukrajino in do nadaljnjega prekinjajo vse stike z ruskimi partnerji, zamrznili pa so tudi vse profile v ruščini na družbenih platformah in spletnih straneh. Ob tem so izrazili skrb za ruske hokejiste, ki igrajo v ligi NHL. "Razumemo, da imajo ti hokejisti družine in so postavljeni v izjemno težak položaj," so zapisali.