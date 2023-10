Celjani za konec proti vodilnim domačinom

Turnir drugega kroga celinskega pokala v skupini C se bo v Latviji končal danes, ko bo zadnji celjski tekmec Jelgava. Iz te skupine vodi v nadaljevanje tekmovanja le prvo mesto, podobno velja za skupino D, ki igra v Beogradu in kjer so Crvena zvezda, Sokol Kijev, Ferencvaros in Kaunas.

Napredovanje zmagovalcu

Zmagovalec celjske skupine bo tekmovanje med 17. in 19. novembrom nadaljeval v skupini E v Grenoblu, kjer bosta ob domačem Bruleurs De Loups igrala še britanski Cardiff in kazahstanski Nomad. Zmagovalec beograjske skupine pa bo tekmoval v Cortini d'Ampezzo v skupini F, v kateri sta ob gostitelju še danski Herning in poljske Katovice.

Zaključni turnir bo med 12. in 14. januarjem prihodnje leto. Prizorišče še ni določeno, nanj pa se bosta uvrstili po prvi dve ekipi iz skupin E in F.

Celinski pokal, 2. krog:

Nedelja, 15. oktober