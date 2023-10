Celjani novo poglavje začenjajo proti belgijskim buldogom

Hokejisti HK RST-Pellet Celje bodo po premieri v Alpski ligi doživeli še debi v Celinskem pokalu. V drugem krogu mednarodnega tekmovanja se bodo v latvijski Jelgavi od danes do nedelje merili z gostiteljem Zemgale Jelgava, romunskim Corona Brasov in belgijskim Liege Bulldogs. Prav zadnji bo ob 14.30 njihov prvi tekmec. V tretji krog napreduje le zmagovalec turnirja v Latviji.

Celjani so si nastop na celinskem pokalu, ki je zanje prvi v klubski zgodovini, priigrali s prvim mestom v rednem delu lanskega državnega prvenstva. Tekmovanju se priključujejo v drugem krogu v skupini C v latvijski Jelgavi. Ob domačinih in Celjanih sodelujeta še romunski prvak Corona Brasov, ki je trenutno pri vrhu Erste lige, in belgijski Liege Bulldogs.

Prvi tekmec knezov, ki jih s trenerske klopi vodi nekdanji hokejist Gal Koren, bodo zgodaj popoldne hokejisti belgijskega kluba.

Ob turnirju v Latviji poteka še en, gostitelji skupine D so člani Crvene zvezde, v Beogradu pa te dni igrajo še Sokol Kijev, Ferencvaroš in Kaunas.

Napredovanje zmagovalcu

Tako iz skupine C kot iz skupine D bosta v tretji krog napredovala le zmagovalca. Prvi iz celjske skupine bo tekmovanje med 17. in 19. novembrom nadaljeval v skupini E v Grenoblu, kjer bosta ob domačem Bruleurs De Loups igrala še britanski Cardiff in kazahstanski Nomad. Zmagovalec beograjske skupine pa bo tekmoval v Cortini d'Ampezzo v skupini F, v kateri sta ob gostitelju še danski Herning in poljske Katovice.

Zaključni turnir bo med 12. in 14. januarjem prihodnje leto. Prizorišče še ni določeno, nanj pa se bosta uvrstili po prvi dve ekipi iz skupin E in F.

