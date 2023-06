Celjska kontinentalna premiera

Na Slovaškem so danes potrdili ekipe, skupine, datume in gostitelje Celinskega pokala, ki bo v prihodnji sezoni doživel 26. izvedbo. Slovenske barve je na tem tekmovanju v zadnjih letih večinoma branila zasedba Jesenic, prihajajočo sezono pa bodo med 20 klubi iz 20 držav prvič sodelovali Celjani.

Tekmovanje, ki bo potekalo med septembrom 2023 in januarjem 2024, je sestavljeno iz štirih krogov in sedmih turnirjev. Turnirja prvega kroga bosta od 22. do 24. septembra v španskem mestu Jaca in litovskem mestu Kaunausu. V drugi krog bosta napredovala zmagovalca.

Drugi krog bo potekal od 13. do 15. oktobra. En turnir bo v latvijski Jelgavi, kjer bodo ob domačem HK Zemgale, romunskem CMS Corona Brasov in zmagovalcu prvega turnirja v Jaci sodelovali tudi člani HK RST-Pellet Celje. Drugi turnir bo v Beogradu. Zmagovalec turnirja v Latviji in Srbiji napreduje v tretji krog. Če bi Celjani zmagali, bi tretji turnir igrali v Grenoblu.

Finalisti bodo znani po tretjem krogu, ki bo med 17. in 19. novembrom potekal v Grenoblu in Cortini D’Ampezzo. Prvi dve ekipi z omenjenih turnirjev bosta napredovali na zaključni turnir. Ta bo od 12. do 14. januarja prihodnje leto na prizorišču enega od finalistov.