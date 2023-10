Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, ki branijo alpski naslov, bodo šesto zaporedno zmago v tekmovanju lovili v Linzu pri eni bolj skromnih ekip tekmovanja Steel Wings Linz. Avstrijsko moštvo ima po osmih tekmah na računu dve zmagi in je 13., železarji so na osmih tekmah izgubili enkrat in so tretji.