Jeseničani na derbiju večera do zmage v podaljšku

Branilci naslova, hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, so na domačem ledu po podaljšku s 5:4 premagali Vipiteno, ki je bil do večerne tekme vodilni. Železarji so po slabih šestih minutah vodili z 2:0, nato pa gostom dopustili, da so do prvega odmora povedli s 3:2. Jeseničani so izenačili, pa so gostje znova povedli, Erik Svetina je v 52. minuti zadel za novo izenačenje (4:4). Do konca rednega dela se rezultat ni spremenil, sledil je podaljšek, v njem pa power-play gorenjskega moštva in po podaji Žana Jezovška zadetek Maksa Selana za zmago s 5:4. Jeseničani, ki ostajajo tretji, so še drugič zapored zmagali v podaljšku, pred dnevi so doma na ta način premagali Bregenzerwald.