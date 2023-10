Jeseničani "ponovili vajo" Celjanov

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na domači tekmi Alpske lige v podaljšku s 4:3 premagali Bregenzerwald, ki je dan prej prav tako v podaljšku izgubil v Celju. Zmagoviti gol je dosegel Žan Jezovšek, ki je pred tem zvišal na 3:2, pod preostala gola se je podpisal Eric Pance. Železarji so s četrto zaporedno zmago začasno skočili na četrto mesto. Celjani gostujejo pri Steel Wings Linz.

Potem ko so Jeseničani sredi tedna prepričljivo v gosteh odpravili Fasso (8:1), je danes o zmagi odločal dodatni del igre. Bregenzerwald je v petek že gostoval v Celju in tudi tam izgubil po podaljšku, takrat je bilo 2:3.

Jeseničani so danes sprva lovili zaostanek, a je Eric Pance z zadetkoma v 11. in 21. minuti poskrbel za vodstvo. Niso pa ga zadržali, saj so gosti izenačili v 33. minuti. Za nov naskok je poskrbel Žan Jezovšek, ko je z igralcem več zadel v 56. minuti. A gosti so ob domači izključitvi poldrugo minuto pred koncem potegnili iz vrat Alexandra Schmidta, tveganje pa se je obrestovalo pičlih 13 sekund pred koncem, ko so tretjič na tekmi premagali Žana Usa.

Zmaga pa je nato le ostala doma, Jezovšek je z drugim golom na tekmi v 64. minuti zagotovil železarjem dve točki, s katerima so trenutno na drugem mestu lestvice.

Po današnji tekmi čaka Jeseničane naslednji izziv 12. oktobra, tekmec bo zasedba iz Vipitena.

Alpska liga Sobota, 7. oktober

