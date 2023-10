Celjani končali zmagoviti niz avstrijskih gostov

Hokejisti HK RST-Pellet Celje so po podaljšku s 3:2 premagali Bregenzerwald in mu preprečili četrto zaporedno zmago. Zmagoviti zadetek je v 63. minuti prispeval Jure Sotlar. Avstrijsko moštvo se bo v soboto ob 18. uri ustavilo še pri Jeseničanih, ki bodo lovili četrto zaporedno, sicer pa šesto letošnjo alpsko zmago.

Novinci v Alpski ligi Celjani so v tekmovanje vstopili s štirimi porazi, na zadnjih dveh tekmah pa trend obrnili v zmagovito smer. Potem ko so pred dnevi doma za prvo alpsko zmago s 4:3 premagali Lustenau, so v petek vknjižili drugo zmago. Tokrat v podaljšku.

Celjane je na tekmi proti Bregenzerwaldu v 8. minuti v vodstvo popeljal Mark Čepon, gostje so tik ob koncu prvega dela izenačili, v začetku drugega pa povedli. V 26. minuti so gostitelji izkoristili igro z igralcem več in z zadetkom Jaše Jenka izenačili. Rezultat se do konca rednega dela ni več spremenil. Sledil je podaljšek, v tretji minuti tega pa gol Jureta Sotlarja za peto alpsko točko in konec zmagovitega niza avstrijske zasedbe.

Slovensko moštvo je po šestih tekmah trenutno 13., Bregenzerwald, ki bo v soboto gostoval še na Jesenicah, pa je po drugem porazu v sezoni peti.

Alpska liga Petek, 6. oktober Sobota, 7. oktober

Preberite še: