Celinski izziv pri tekmecu, s katerim imajo neporavnane račune

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo na terenu dolgoletnega tekmeca iz Alpske lige Asiaga, s katerim so se v zadnji sezoni pomerili v alpskem finalu in izgubili, do nedelje sodelovali v 2. krogu Celinskega pokala. Ob železarjih in Italijanih, ki so se preselili v ICEHL, sodelujeta še srbska Vojvodina in turški Buz Adam Istanbul. Prav proti turški ekipi bodo Jeseničani popoldan odigrali prvo tekmo. V tretji krog bo napredoval zmagovalec skupine.