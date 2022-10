"Vrhunska izkušnja, a ne sme nas uspavati"

Hokejisti HK SŽ Olimpija so sredi tedna s porazom pri favoriziranem Zugu končali nastope v hokejski ligi prvakov, v kateri so zaigrali kot prvi slovenski predstavnik. Igranje med evropsko klubsko smetano so označili kot pozitivno izkušnjo, na kateri morajo graditi, ob tem pa opozorili, da zaradi sodelovanja v ligi prvakov ne smejo misliti, da jim bo kaj lažje v primarnem in ciljnem tekmovanju, ligi ICEHL.

Ljubljanskemu klubu se je maja ponudila priložnost, ki so jo pri Olimpiji zagrabili z obema rokama. Vodstvo lige prvakov jim je namreč dodelilo posebno vabilo (t. i. Wild Card) za sodelovanje v letošnji sezoni. V tekmovanju so nadomestili ukrajinsko ekipo HC Donbass Donetsk, ki je bila zaradi razmer v svoji državi primorana izstopiti iz lige prvakov. Žreb je zmajem namenil švicarskega prvaka EV Zug, finskega podprvaka TPS Turku in polfinalista nemškega prvenstva lanske sezone Grizzlys Wolfsburg.

Olimpija rezultatskega presenečenja proti tekmecem sicer ni pripravila, skupinski del je končala s šestimi porazi in brez osvojene točke, je pa na nekaterih obračunih znala drago prodati svojo kožo. Tako je bilo tudi v sredo v Zugu, ko je ob koncu pri zaostanku z 2:4 poskušala znižati brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a so švicarski prvaki njene upe za končnih 5:2 in šesto zaporedno zmago pokopali z zadetkom v prazen gol.

Težko je loviti

"Ponovno težek nasprotnik. Mislim, da so bili v domači dvorani, v kateri je bilo super vzdušje, še boljši kot v Tivoliju. Borili smo se do zadnjega atoma moči, na koncu smo imeli še nekaj upanja, a se ni izšlo," je po zadnjem obračunu v tekmovanju v klubski mikrofon dejal Tadej Čimžar, ki je švicarsko mrežo zatresel tako doma kot v gosteh. "Naš začetek je bil zelo nezbran, dovolili smo jim, da dosežejo tri hitre gole. Ko enkrat loviš rezultat, je zelo težko priti nazaj, porabiš veliko energije. Do konca tekme smo se borili, dali vse od sebe, na koncu nam je žal zmanjkalo," pa je dodal kapetan Žiga Pance.

Mitja Šivic po koncu lige prvakov pravi, da jih te tekme ne smejo uspavati: "Ne smemo misliti, da nam bo v ICEHL lažje samo zato, ker smo igrali v ligi prvakov." Foto: Grega Valančič/Sportida

Tudi trener Mitja Šivic je opozoril na bled uvodni del tekme svojih varovancev. "Prvo tretjino smo bili precej na petah, sploh prvi dvoboj v obrambi je bil slab, tako da nam je bilo težko. V drugi tretjini smo veliko popravili. Ko smo igrali enostavno, so se dogajale pozitivne stvari, ko smo začeli komplicirati, pa nam je bilo težko. Dejstvo je, da sta njihova hitrost in reakcija na taki ravni, da moraš biti na 110 odstotkih, kar mi celotno tekmo nismo bili. Pri tem nam je malo zmanjkalo, sicer bi bili še bližje."

Vzeti pozitivne stvari in jih prenesti v ICEHL

Iz "slovenske skupine" sta v osmino finala napredovala zmagovalec Zug, ki je oddal le eno točko, in nemški Wolfsburg. "Vrhunska izkušnja za vse, tako za našo organizacijo kot igralce. Videli smo, kakšna raven hokeja se igra po Evropi, kaj nam manjka, da naredimo korak ali dva proti temu. Iz teh tekem moramo vzeti pozitivne stvari in jih prenesti v ligo ICEHL," o izkušnji lige prvakov, v kateri je pred leti igral tudi z Bolzanom, razmišlja Pance.

Šivic ob tem dodaja še, da jih igranje v ligi prvakov ne sme uspavati: "Pozitivna izkušnja za naš klub, za fante. Igrali smo z vrhunskimi ekipami, ne nazadnje s prvakom Švice, ki v hokejskem svetu nekaj pomeni. Fantje morajo vzeti pozitivne stvari. Veliko so se naučili. Nas pa te tekme ne smejo uspavati, ne smemo misliti, da nam bo v ICEHL lažje samo zato, ker smo igrali v ligi prvakov."

V nedeljo prihaja moštvo z vrha

Olimpija bi moral že v petek gostovati pri prvaku razširjenega avstrijskega prvenstva − Salzburgu, ki je kot edini klub ICEHL napredoval v izločilne boje, a je srečanje prestavljeno na 22. december. Zmaji bodo tako znova v akciji v nedeljo, ko bo ob 17.30 v Tivoliju gostoval vodilni Bolzano.