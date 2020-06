Anonimni klic na pomoč, športni direktor zavrača očitke: Nikogar nismo izsiljevali

"Prosimo za ureditev razmer in pomoč," se glasi del anonimnega pisma, v katerem domnevni igralci HDD Sij Acroni Jesenice opozarjajo na nevzdržne razmere v društvu, kot so jih poimenovali. Kot najbolj pereče teme navajajo neizplačilo denarja, siljenje k podpisu novih pogodb in njihovo vsebino. V klubu očitke zavračajo, pri Hokejski zvezi Slovenije pa pravijo, da se bodo z vodstvom jeseniškega kolektiva pogovorili.

Da na hokejskih Jesenicah razmere niso rožnate, ni nobena skrivnost. V zadnjih letih je predsednik Anže Pogačar večkrat napovedal odhod, iskal naslednika in se v zapisih spraševal, ali bo društvo sploh preživelo.

Črn scenarij se ni uresničil, na Gorenjskem so kljub težavam vselej našli pot in vztrajali. Po predčasno končani sezoni, med katero so vodstveni štab okrepili z nekdanjim jeseniškim sinom Marcelom Rodmanom, so hitro začeli sestavo kadra in podaljševanje pogodb. Za nadaljnje sodelovanje so se dogovorili z veteranoma, kapetanom Andrejem Tavžljem in Andrejem Hebarjem, iz Ljubljane pripeljali vratarja Žana Usa in napadalca Žana Jezovška ter podaljšali velik del mladega kadra.

"Igralci vedno potegnemo kratko"

Sredi težavnih suhih priprav na novo sezono Alpske lige smo na uredništvo prejeli anonimno pismo z naslovom Prošnja za pomoč igralcev!!!!, v katerem domnevna skupina članov HDD Sij Acroni Jesenice želi naslovnike – naslovili naj bi ga na Hokejsko zvezo Slovenije, medije, inšpektorat za šolstvo in šport, finančno upravo, inšpektorat za delo – obvestiti o nevzdržnih razmerah v HDD Jesenice.

"Že kar nekaj časa traja nevzdržno stanje in se ponavlja iz sezone v sezono. Za vse ostale je lepo igralci pa vedno potegnemo kratko. Do danes nam še niso poplačali vseh plač (potnih stroškov), ob tem pa so nas silili, da podpišemo pogodbe za novo sezono drugače nam ne bojo plačali, kar so nam dolžni. Ko hočemo ureditev zadev poslušamo vedno isto, Acroni ni plačal, poplačati moramo druge. Najhuje od vsega je, da moramo podpisati, da igramo brezplačno, potem pa kolovratimo s potnimi stroški in ostalimi zadevami, pa vsi vemo, da s tem delamo prevaro, tako davčno kot delodajalsko. S tem, da moramo podpisati, da smo za to odgovorni," se glasi del (nelektoriranega) zapisa z očitki zoper jeseniško društvo.

V nadaljevanju pišejo, da so se obrnili na odvetnika, ki naj bi jim rekel, da stvari lahko uredita le inšpektorat in HZS ter: "s pogodbami kršimo Zakon o športu, pogodbo o delu, s prirejanjem potnih stroškov pa delamo davčno prevaro in da kot podpisniki zavestno sodelujemo v tem".

Ob tem je anonimni pošiljatelj prst usmeril še proti HZS, ki po njihovem mnenju klubom in upravam gleda skozi prste. Dodal je še, da se zavedajo, da bodo po objavi v klubu želeli izvedeti, kdo stoji za pismom, a da so odločeni urediti razmere in se ne bojijo posledic.

Nikogar nismo silili

Športni direktor Marcel Rodman pravi, da nikoli nikogar niso silili k podpisu pogodb. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Obrnili smo se na vodstvo kluba in o pismu povprašali športnega direktorja in generalnega sekretarja društva Rodmana, ki ob našem klicu o pismu ni vedel še nič. Našteli smo mu ključne očitke, ki jih je drugega za drugim zanikal.

"Ne vem, kaj sploh reči. Ne razumem, kdo bi koga izsiljeval. Jaz nikogar nisem silil, da bi kaj podpisal. Zaradi mene ni nikomur treba tukaj igrati. Ob najinem zadnjem pogovoru (10. april, op. p.) res ni bilo vse poplačano za nazaj, danes pa lahko zagotovim, da so bile plače, vse, za kar smo se dogovorili, izplačane. Dolga do igralcev za zadnjo sezono ni, nekaj ga je ostalo za nazaj. Šokiran sem ob teh besedah. Vse skupaj se mi zdi nesmiselno, saj gre za anonimno stvar. Naj se oglasi tisti, ki je to poslal, da slišimo, kje je težava. Jaz za njo slišim prvič. Kot vidim, so fantje zadovoljni, dobro trenirajo, razumejo, da položaj zaradi koronavirusa ni prijeten. Tisti, ki smo v klubu, se vsak dan dajemo na pol, da bi tem fantom omogočili čim več. Rad bi videl tega anonimneža, da pove osebno, kaj je narobe," je dejal Rodman, ki se v podrobnosti pogodb ni spuščal: "Vsebin pogodbe ne bom komentiral, ker niti ne bi bilo pravično."

Za komentar smo vprašali še sekretarja HZS Dejana Kontreca, ki je bil s pismom seznanjen. "Pismo bomo poslali v klub, se pogovorili z vodstvom. Na podlagi anonimnega pisma brez imen težko ukrepamo. Ukrepamo lahko, ko vemo konkretno, kdo ni dobil izplačano, koliko. Kot vem, so poravnali za zadnjo sezono."

