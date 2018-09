Brez ovinkarjenja: Treba bo stopiti v večje čevlje in prevzeti odgovornost

Do sobotnega začetka nove sezone Alpske lige je le še nekaj dni, pred Jeseničani pa še kar nekaj stvari, ki jih bodo poskušali izboljšati. "Ne bomo odkrivali tople vode, bo pa treba še trdo delati," pravi vselej realni kapetan HDD Sij Acroni Jesenice Andrej Tavželj, ki se zaveda, da bo težko nadomestiti odhode nekaterih pomembnih članov obrambe, a upa, da bodo tudi mladi znali stopiti v večje čevlje in prevzeti odgovornost.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so po sobotnem finalnem porazu proti HK SŽ Olimpija (1:2) po dolgem času spremljali veselje večnega tekmeca. V lanski sezoni je bilo podobnih trenutkov izjemno malo.

Železarji so zmaje takrat premagali tako v finalu pokala Slovenije kot v finalu državnega prvenstva, previsoka ovira zanje so bili tudi v četrtfinalu Alpske lige. Letos sta se kolektiva pred uradnim začetkom mednarodne sezone udarila dvakrat (na prijateljski tekmi na Bledu in pokalni v Kranju), obakrat so zmagali Ljubljančani, na uvodu se je zgodba obrnila ...

"Se strinjam, da bo letošnja sezona povsem drugačna, kot je bila lanska. Olimpija ima kakovostnejšo ekipo, je bolj izkušena, kot je bila v lanski sezoni. Sem pa še vedno prepričan, da lahko na dolgi rok na koncu mi potegnemo črto kot boljši nasprotnik. Želim si, da bi bili derbiji tesni, kot je bilo na pokalu, da bi bilo v dvoranah veliko ljudi, predvsem pa, da bi zmagovali mi," je po sobotnem porazu o razmerju moči in željah na obračunu z velikim tekmecem razmišljal kapetan Gorenjcev Andrej Tavželj.

Kapetan o vzrokih za pokalni poraz Preveč izgubljenih dvobojev in preslaba reakcija na majhnem ledu sta po Tavžljevem mnenju med drugim vplivala na finalni poraz v pokalu proti Olimpiji. Foto: Urban Meglič/Sportida "Če potegnem vzporednico s tekmo na Bledu, ne moremo reči, da smo bili boljši tekmec. Olimpija je zasluženo zmagala. Naša reakcija na igrišču je bila preslaba. Preveč je bilo izgubljenih dvobojev, da bi sploh lahko prišli do posesti ploščka in z njim igrali, kar je stvar, ki nas krasi. Zagotovo je drugače igrati na manjšem igrišču, a to ni izgovor. Za obe ekipi je bilo enako. Težave imamo z realizacijo. Tudi proti Slaviji smo imeli v polfinalu ogromno strelov, pa smo komaj zadeli."

"Mislim, da v oči najbolj bode realizacija. Skozi celotne priprave smo imeli z njo določene težave." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Eden od najbolj izkušenih mož jeseniške zasedbe največ rezerv vidi v izboljšanju učinkovitosti. Na dveh tekmah proti Olimpiji so vratarja Žana Usa premagali le enkrat. "Mislim, da v oči najbolj bode realizacija. Skozi celotne priprave smo imeli z njo določene težave. Tokrat smo imeli težave tudi v dvobojih, preveč izgubljenih dvobojev je bilo proti Olimpiji. A to je tudi stvar volje, želje in trdega dela. Ne bomo odkrivali tople vode, bo pa treba še trdo delati, stvari bodo prišle, a ne zastonj, treba si jih bo prislužiti," je kot vselej brez olepševanj razlagal realni 34-letni branilec, ki mu energije za igranje ne primanjkuje.

V določenih položajih jim manjkajo

Jeseniška zasedba je od lani nekoliko spremenjena. Največja vrzel je nastala v obrambi, kjer so ostali brez nekaterih izkušenih členov. Aleksandar Magovac in Miha Logar sta odšla v Francijo, David Planko se je vrnil v Olimpijo. Z izjemo Tavžlja, finskega novinca Jesseja Jyrkkiöje in Nika Pema, ki ga je trener Gaber Glavič po lanski poškodbi rame iz napada preselil na branilsko mesto, so preostali fantje v jeseniški obrambi letnik 1999 ali mlajši.

Branilec Aleksandar Magovac si je s predstavami v lanski sezoni priboril tudi vpoklic v reprezentanco in nastop na svetovnem prvenstvu. Po sezoni se je preselil v Francijo. Foto: HDD Jesenice, Drago Cvetanovič

"Mislim, da ni bilo toliko sprememb, da bi lahko krivili kakšno pomanjkanje kemije. Je pa res, da smo na branilskih položajih izgubili fante, ki so bili res kakovostni. Obrambno se nam morda to ne pozna, a pri tranziciji ploščka, v sami napadalni tretjini in pri zaključevanju branilcev nam ti fantje zagotovo manjkajo. Treba bo stopiti v malo večje čevlje. Mi vsi branilci, ki smo tukaj. Treba se bo zavedati, da bo treba prevzeti odgovornost. Na koncu pa se bo pokazalo, ali smo imeli na dveh tekmah slab dan in se bomo pobrali."

Upa, da dobijo novega Logija, Magovca ... "Treba bo stopiti v malo večje čevlje. Mi vsi branilci, ki smo tukaj. Treba se bo zavedati, da bo treba prevzeti odgovornost." Foto: Morgan Kristan / Sportida

Pa meni, da je mladi del obrambe pripravljen stopiti stopnico višje, prevzeti breme nase?

"Nik je že pokazal, da se zelo dobro vključuje v branilsko vlogo. Njegov občutek za igro je že na zelo visoki ravni, glede na to, da je zdaj šele dober mesec od začetka sezone, ko je spet sprejel to vlogo. Mislim, da imamo v ekipi profile igralcev, ki smo jih izgubili, a še niso na ravni, na kateri bi lahko bili, če bi seveda imeli več izkušenj. Verjamem, da se bodo razvijali s treningi in tekmami. Upam, da bomo dobili drugega Logija, drugega Magovca, na koncu koncev tudi Davida Planka. Vsekakor nam ti igralci manjkajo, a tako je. Verjamem, da bodo ti fantje s trdim delom znali nadoknaditi, kar smo izgubili."

Jeseničani so zadnje štiri sezone v mednarodnem tekmovanju vedno končali v polfinalu. Do kam bodo segli letos, je težko reči. Najprej končnica, nato korak za korakom. Boje v Alpski ligi bodo začeli v soboto na domačem terenu. Ob 18. uri bodo v Podmežakli gostili italijansko Cortino.



Preberite še: